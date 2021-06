2 arrêtés après un incident qui a vu le président français Emmanuel Macron gifler au visage (VIDÉO)

Macron était en visite dans le département de la Drôme, dans le sud-est de la France, lorsque l’incident s’est produit. Le président rencontrait des restaurateurs et des étudiants pour discuter de la reprise du pays après la pandémie de Covid-19. À un moment donné, il a décidé d’aborder une foule de badauds dans le village de Tain-l’Hermitage.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre le président, vêtu de manches de chemise, tendant la main à une foule de sympathisants debout derrière une barrière métallique. Un homme portant un masque et des lunettes l’attrape alors soudainement par le bras avant de le frapper apparemment au visage et de crier « Montjoie Saint Denis » et « A bas le macronisme. »

Le président français Macron vient de se faire gifler par un homme criant le slogan royaliste « Montjoie St. Denis » suivi de « A bas le macronisme ».#cadeau#tain#Drômepic.twitter.com/JEdwG3QVvr — lnteGritty (@lnteGritty) 8 juin 2021

La sécurité présidentielle s’empresse alors d’intervenir et pousse l’homme au sol tout en éloignant le président. L’Elysée a confirmé qu’il y avait eu une tentative de « frapper » le président mais n’a fait aucun autre commentaire.

Les raisons de l’incident ne sont pas claires, bien que le « Montjoie Saint Denis » slogan est connu comme un cri de guerre français de l’époque où la nation était une monarchie. Cela reste un slogan royaliste de nos jours.

Deux personnes ont été arrêtées à la suite de la « attaque », selon les médias français. Leurs identités n’ont pas été révélées. L’incident a été rapidement condamné par la classe politique française.

Le Premier ministre Jean Castex l’a qualifié d’affront à la démocratie. « Il est assez clair que c’est la démocratie qui a été visée », a-t-il déclaré à l’Assemblée nationale quelques minutes seulement après l’incident. Les députés ont également unanimement dénoncé l’incident et exprimé leur soutien à Macron.

Même certains des opposants politiques au président ont exprimé leur solidarité avec lui. « Si le débat démocratique peut être amer, il ne peut en aucun cas tolérer les violences physiques », mentionné la cheffe du Rassemblement national de droite, Marine Le Pen, ajoutant dans un post Twitter qu’elle « condamne fermement l’agression physique intolérable qui a visé le président de la République ».

Le leader du parti de gauche « France Unbowed », Jean-Luc Mélenchon, a également mentionné il était « en solidarité » avec Macron tout en qualifiant l’agresseur de membre du « extrême droite royaliste ».

« Aucun désaccord ne peut justifier une agression physique. Espérons que cette fois, tout le monde le comprenne enfin », il ajouta.

