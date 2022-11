2 arrêtés après des menaces sur Twitter de « tirer sur une synagogue »

NEW YORK (AP) – Les publications sur les réseaux sociaux concernant l’attaque d’une synagogue représentaient un réel danger pour la communauté juive de la ville, a déclaré lundi le maire Eric Adams.

“Ce n’était pas une vaine menace”, a déclaré Adams lors d’une conférence de presse où il a été rejoint par des responsables du FBI, de la Metropolitan Transportation Authority et d’autres agences impliquées dans les arrestations samedi matin de Christopher Brown et Matthew Mahrer, accusés notamment de possession criminelle de une arme. Les hommes ont été arrêtés à Penn Station à New York après que les autorités ont repéré les messages.

“C’était une vraie menace”, a-t-il dit.

Selon la plainte pénale contre lui, Brown a proféré une série de menaces sur Twitter, notamment jeudi : « Je vais demander à un prêtre si je dois devenir un mari ou tirer sur une synagogue et mourir », puis vendredi : « Cette fois, je Je vais vraiment le faire.

Les autorités ont lié les tweets à Brown, d’Aquebogue, à Long Island, et ont identifié Mahrer, de Manhattan, comme un associé, a déclaré Michael Driscoll, chef du bureau du FBI à New York.

Une description de Brown, 21 ans, et de Mahrer, 22 ans, a été envoyée aux forces de l’ordre, et deux policiers du MTA ont repéré les deux à Penn Station vendredi soir et les ont arrêtés, a annoncé la police.

Brown avait un grand couteau de style militaire, un masque de ski et un écusson à croix gammée lors de son arrestation, ont indiqué les autorités.

Un sac contenant un pistolet de type Glock avec un chargeur de grande capacité et 17 balles a été saisi dans l’immeuble de Mahrer, selon la plainte. Une vidéo de surveillance peu avant leur arrestation montrait Brown et Mahrer entrant dans le bâtiment, Mahrer portant le sac, selon la plainte pénale.

Brown, qui a été accusé d’avoir proféré une menace terroriste en plus des accusations d’armes, a déclaré à la police qu’il dirigeait un groupe Twitter suprémaciste blanc et que Mahrer était l’un de ses partisans, selon la plainte.

« J’ai des accessoires nazis chez moi. Je pense que c’est vraiment cool », a déclaré Brown à la police, selon la plainte.

Brown a déclaré que lui et Mahrer se sont rencontrés à la cathédrale Saint-Patrick avant d’acheter une arme à feu parce qu’il “voulait obtenir la bénédiction”, selon la plainte.

Les deux hommes ont été traduits devant le tribunal pénal de Manhattan au cours du week-end et doivent revenir devant le tribunal mercredi. Des accusations fédérales contre eux pourraient être déposées ultérieurement, a déclaré Driscoll.

Des messages téléphoniques sollicitant des commentaires ont été laissés aux avocats de Brown et Mahrer.

Adams, un démocrate et ancien officier de police, a déclaré que les menaces contre les Juifs ou tout autre groupe doivent être prises au sérieux après des attaques comme la fusillade du supermarché Buffalo et la fusillade de samedi dans une discothèque LGBTQ à Colorado Springs.

“L’Amérique doit vaincre la menace croissante du terrorisme intérieur”, a déclaré Adams. “C’est réel, c’est ici et nous devons avoir une approche formidable.”

Karen Matthews, Associated Press