2 arrêtés alors que le conseil scolaire de Virginie met fin à une réunion en raison de la forte protestation des parents contre la politique transgenre et la théorie critique de la race – RT USA News

Une réunion tendue du Conseil scolaire du comté de Loudoun (LCSB) s’est terminée par deux arrestations. Les membres du conseil d’administration ont refusé d’entendre les parents conservateurs qui s’opposaient à ce qu’ils considèrent comme des politiques conflictuelles axées sur l’agenda imposées à leurs enfants.

La réunion enflammée de mardi de l’organe directeur des écoles publiques du comté de Loudoun, en Virginie, s’est tenue pour entendre les préoccupations du public concernant un projet de changement de politique sur les transgenres. La proposition 8040 permettrait aux étudiants de déclarer librement leur identité de genre, leurs noms et pronoms préférés, et d’avoir accès aux événements sportifs, aux vestiaires et aux toilettes en conséquence.

La session, cependant, s’est transformée en une protestation de parents conservateurs qui se sont opposés à la direction prise par le conseil scolaire, en particulier en ce qui concerne la théorie critique de la race (CRT) – qui considère l’histoire et la société américaines à travers le prisme du racisme systémique. Les opposants le perçoivent comme de nature raciste et ne veulent pas qu’il soit enseigné à l’école. Le LCSB nie qu’il promeut le CRT dans les écoles sous sa supervision, bien que certaines preuves indiquent le contraire.





Environ 250 conférenciers se sont inscrits pour soumettre leurs commentaires lors de l’événement dans la ville d’Ashburn. Des rassemblements de protestation et de contre-manifestation ont eu lieu à l’extérieur du bâtiment, chacun avec des dizaines de participants.

Environ 200 personnes se sont rassemblées pour protester.

Plus de 100 personnes se sont rassemblées de l'autre côté du parking pour s'opposer aux manifestants anti-CRT et soutenir la politique transgenre.

La réunion a commencé avec plusieurs orateurs soutenant le changement de politique proposé concernant les transgenres. Les tensions se sont toutefois intensifiées après qu’une intervenante qui s’est présentée comme la mère d’un étudiant transgenre a déclaré « détester » a été « dégoulinant des disciples de Jésus dans cette pièce. » Elle a été huée et le conseil a demandé une pause, mais les colères ne se sont pas éteintes.

L’un des problèmes soulevés à plusieurs reprises par ceux qui critiquaient le conseil était la suspension controversée de l’enseignant d’éducation physique à l’élémentaire Byron ‘Tanner’ Cross. Il a été mis en congé pendant un mois pour des remarques qu’il a faites lors d’une réunion publique de commentaires en mai. Il a déclaré qu’il refuserait de suivre les règles concernant les noms et pronoms préférés pour les étudiants transgenres, comme indiqué dans la proposition 8040, les qualifiant de nuisibles pour les enfants et de pécheurs. La suspension a été annulée plus tôt ce mois-ci par un tribunal de district, qui a accordé à Cross la demande d’injonction temporaire pour des motifs du premier amendement.





La réunion du conseil scolaire s’est terminée par un discours de Dick Black, un républicain et ancien sénateur de l’État, qui a réprimandé le LCSB pour ses politiques, notamment « apprendre aux enfants à détester les autres à cause de leur couleur de peau ». Les accusations ont été accueillies par les applaudissements des supporters. Le conseil a ensuite voté à l’unanimité pour abréger la séance publique.

L'ancien sénateur de l'État de Virginie, Dick Black, s'est prononcé contre la théorie critique de la race lors de la réunion du conseil d'administration et la foule a réagi bruyamment. Le conseil scolaire a menacé de mettre fin aux commentaires publics en cas de nouvelles éruptions.

Les tensions se sont encore intensifiées lorsque certaines personnes ont refusé de partir jusqu’à ce que tout le monde ait eu la possibilité de s’exprimer. Le bureau du shérif du comté de Loudoun a été appelé pour intervenir, alors que les manifestants criaient « honte à vous ». La réunion a été déclarée illégale par le bureau du shérif et les gens ont été menacés d’accusations d’intrusion.

La plupart des manifestants sont partis pacifiquement, bien que deux personnes aient été arrêtées. L’un d’eux a reçu une citation à comparaître et a été libéré, tandis qu’un autre, qui aurait agi de manière agressive, a été placé en garde à vue et inculpé de conduite désordonnée et de résistance à l’arrestation, a indiqué le bureau du shérif.

Deux arrestations ont été effectuées lors de la réunion après qu'elle ait été déclarée rassemblement illégal et que certains parents ont refusé de partir.

La réunion de commentaires publics de mardi était la dernière prévue pour cette année universitaire. À la fin de la réunion, seulement une cinquantaine de membres du public s’étaient exprimés.

