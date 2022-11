2 arrestations effectuées lors d’un vol en avril à Francfort qui a entraîné la mort d’un suspect – Shaw Local

Deux hommes ont été arrêtés pour un vol dans un bar de Francfort qui a conduit à une fusillade et un troisième voleur est décédé des suites de blessures par balle, a indiqué la police.

Alvin Hodge, 23 ans, de Chicago, et Rathe Caldwell, 25 ans, de Riverdale, ont tous deux été arrêtés cette semaine pour vol à main armée aggravé le 30 avril au Ryan’s Pub, 7928 W. Lincoln Highway, Frankfort. Le bar est à environ 15 miles à l’est de Joliet.

Triston Morrison, 20 ans, de Calumet City, le troisième suspect du vol, a été abattu par un client du bar et déclaré mort par les ambulanciers paramédicaux, selon le bureau du shérif du comté de Will.

Hodge et a également été abattu par un client du bar et il a été soigné pour des blessures dans un hôpital du comté de Cook, a indiqué la police.

“Les suspects ont réussi à mener à bien le vol à main armée, mais la plupart des produits du vol ont été fourrés dans le pantalon de Triston Morrison”, a déclaré la police.

Les armes utilisées par les suspects se sont avérées être des répliques d’armes à feu similaires à des pistolets Airsoft, a indiqué la police.

Le 30 avril à 3 h 15, des députés ont été envoyés au Ryan’s Pub pour un vol à main armée en cours, a indiqué la police.

Les députés ont appris que deux suspects – portant des gants, des masques et des cagoules – sont entrés dans l’entreprise armés d’armes de poing et ont exigé de l’argent des clients et des employés, a indiqué la police.

Les deux suspects ont menacé de leur tirer dessus s’ils ne se conformaient pas à leurs exigences, a indiqué la police.

“Les victimes ont plaidé pour leur vie alors que les suspects brandissaient des armes à feu, menaçant de les tuer”, a déclaré la police.

L’un des clients avait une arme à feu et il craignait que lui ou d’autres ne soient sur le point d’être abattus, a indiqué la police.

L’homme a tiré sur les suspects du vol alors qu’ils se dirigeaient vers l’entrée, a indiqué la police. Les coups de feu ont touché à plusieurs reprises l’un des suspects.