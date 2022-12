2 appels en 3 jours pour Central Okanagan Search and Rescue

Le centre de recherche et de sauvetage de Central Okanagan était sorti mercredi (14 décembre) pour aider un skieur blessé.

Le COSAR a été appelé dans la zone de ski nordique et de raquette de Kelowna vers 13 h 30.

Une femme était tombée et après avoir été retrouvée par un membre de l’équipe de recherche, COSAR a utilisé une balise de localisation d’urgence Zoleo pour appeler à l’aide.

Un CAT a dû être amené pour aider à extraire le skieur blessé.

La femme a été amenée à la cabine principale pour des analgésiques et transférée dans une ambulance en attente.

C’était la deuxième fois que l’équipe de recherche et de sauvetage était appelée cette semaine – lundi 13 décembre, le COSAR a été chargé par la GRC de rechercher deux chasseurs en retard dans la région de Beaverdell.

Le COSAR et la GRC ont trouvé le camp où il a été déterminé que le véhicule du couple était tombé en panne et ils ont décidé de rester sur place pour la nuit avant de sortir dans la neige.

Tous deux sont revenus sains et saufs.

