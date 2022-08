2 ans plus tard, l’espoir de justice dans l’explosion de Beyrouth s’estompe

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Cela fait deux ans que sa fille de 3 ans, Alexandra, a été tuée dans une explosion massive au port de Beyrouth – et Paul Naggear a perdu l’espoir que l’indignation suscitée par la catastrophe apportera justice et forcera le changement au Liban. L’enquête sur l’une des plus grandes explosions non nucléaires au monde est bloquée depuis des mois par les pouvoirs politiques libanais. Beaucoup blâment la corruption et la mauvaise gestion de longue date du gouvernement libanais pour la tragédie, mais le verrouillage du pouvoir de l’élite depuis des décennies a fait en sorte qu’elle soit intouchable.

En fait, certaines des personnes accusées dans l’enquête ont été réélues au parlement plus tôt cette année.

Même si les silos détruits du port brûlent depuis des semaines – un incendie allumé par les céréales en fermentation encore à l’intérieur – les autorités semblent avoir renoncé à essayer d’éteindre l’incendie. Une section des silos s’est effondrée dimanche dans un énorme nuage de poussière.

“Cela fait deux ans et rien ne s’est passé”, a déclaré Naggear à propos de la catastrophe du 4 août 2020, lorsque des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif, un matériau utilisé dans les engrais, ont explosé au port. “C’est comme si ma fille venait d’être renversée par une voiture.”

L’explosion a provoqué une onde de pression qui a tout brisé sur son passage à travers la capitale.

Naggear, sa femme, Tracy Awad, et la petite Alexandra étaient dans leur appartement surplombant le port lorsque la force massive a fait voler du verre, des meubles et d’autres débris. Naggear et sa femme ont subi des coupures et des contusions. Alexandra, ou Lexou, comme ils l’appelaient, a été grièvement blessée et est décédée à l’hôpital.

Elle était la deuxième plus jeune victime de l’explosion, qui a tué plus de 215 personnes et en a blessé plus de 6 000.

Il est apparu plus tard que le nitrate d’ammonium avait été expédié au Liban en 2013 et stocké de manière inappropriée dans un entrepôt portuaire depuis. De hauts responsables politiques et de sécurité étaient au courant de sa présence mais n’ont rien fait.

Les chefs politiques des factions libanaises, qui se sont partagé le pouvoir pendant des décennies, ont serré les rangs pour contrecarrer toute responsabilité.

Tarek Bitar, le juge chargé de l’enquête, a accusé quatre anciens hauts fonctionnaires du gouvernement d’homicide intentionnel et de négligence ayant entraîné la mort de dizaines de personnes. Il a également inculpé plusieurs hauts responsables de la sécurité dans cette affaire.

Mais son travail a été bloqué pendant huit mois dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation après que trois anciens ministres du Cabinet ont déposé des recours en justice. Le tribunal ne peut statuer tant qu’un certain nombre de postes laissés vacants par les départs à la retraite des juges ne sont pas pourvus. Les nominations, signées par le ministre de la Justice, attendent toujours l’aval du ministre des Finances, allié du président du Parlement Nabih Berri.

Des responsables judiciaires au courant de l’enquête de Bitar ont déclaré à l’Associated Press qu’il était à un stade avancé de la réponse aux questions clés, notamment à qui appartenaient les nitrates, comment ils sont entrés dans le port et comment l’explosion s’est produite. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement de l’enquête.

Bitar est le deuxième juge à prendre l’affaire. Le premier juge a été expulsé après que des plaintes ont été déposées contre lui par deux ministres du Cabinet, et si la même chose arrivait à Bitar, ce serait probablement le coup de grâce à l’enquête.

L’absence de justice aggrave la douleur des parents et amis des victimes de l’explosion. Ils se sentent abandonnés et abandonnés, non seulement par le gouvernement mais par l’apathie du public au fil des mois et des années.

Au début, après l’explosion, il y a eu de grandes manifestations et des sit-in pour demander justice. Cela a fait naître l’espoir que les politiciens libanais pourraient être tenus responsables.

Mais la ferveur publique s’est estompée à mesure que les Libanais étaient absorbés par la survie à l’effondrement économique du pays. En outre, des fusillades meurtrières ont éclaté l’année dernière entre des partisans du Hezbollah qui protestaient contre Bitar et des membres d’une faction chrétienne, faisant craindre qu’une enquête urgente ne pousse le Liban dans un conflit entre factions.

Désormais, seule une poignée de personnes se présentent aux manifestations et aux sit-in organisés par les proches des victimes.

Les familles restent anéanties par le chagrin.

Pour Muhieddine Ladkani, dont le père, Mohammed, a été tué, le temps s’est arrêté.

Lorsqu’ils ont entendu pour la première fois des explosions venant du port, son père a emmené la famille dans le hall d’entrée de leur appartement, croyant que ce serait sûr car il n’y avait pas de fenêtres. Mais l’explosion a arraché la porte d’entrée de ses gonds et a envoyé un placard claquer dans l’ancien Ladkani. Il est resté dans le coma pendant des semaines avec une hémorragie cérébrale. Il est mort 31 jours plus tard.

Ladkani, un étudiant en droit de 29 ans, a déclaré que sa famille ne pouvait toujours pas parler de ce jour.

“Nous ne pouvons toujours pas nous souvenir et nous ne pouvons pas nous réunir en famille”, a-t-il déclaré. « Mes frères et oncles ont les photos de mon père comme photo de profil. Je ne sais pas. Chaque fois que je me souviens de mon père, je m’effondre.

« C’est quelque chose que je ne veux pas croire. Je ne peux pas vivre avec ça », a déclaré Ladkani. Ceux qui ont voté pour les politiciens accusés de la catastrophe sont également responsables de la mort de son père, a-t-il ajouté.

“L’encre sur les doigts des électeurs qui ont voté pour eux n’est pas de l’encre mais le sang des victimes”, a déclaré Ladkani.

L’un des politiciens inculpés et réélus, l’ancien ministre des Travaux publics Ghazi Zeiter, a déclaré à l’AP qu’il avait le droit de se présenter à nouveau aux élections législatives car il n’y a pas de verdict de justice contre lui. Il a déclaré que Bitar n’avait pas le droit de l’inculper car les législateurs et les ministres avaient un tribunal spécial où ils étaient généralement jugés.

Au milieu de l’impasse, certaines familles de victimes se tournent vers les tribunaux en dehors du Liban.

À la mi-juillet, des familles ont déposé une plainte de 250 millions de dollars contre une société américano-norvégienne, TGS, soupçonnée d’être impliquée dans l’acheminement du matériel explosif vers le port. TGS a nié tout acte répréhensible.

Naggear a déclaré que sa famille, deux autres personnes et l’Association du Barreau ont déposé une plainte en Grande-Bretagne contre la société de négoce de produits chimiques enregistrée à Londres, Savaro Ltd., qui, selon des journalistes d’investigation au Liban, a affrété la cargaison, dans l’intention de transporter les nitrates de Géorgie vers un explosif. entreprise au Mozambique.

Naggear a déclaré qu’il perdait espoir.

Lui et sa femme, qui a la double nationalité libano-canadienne, avaient songé à quitter le Liban après l’explosion. Mais les grandes manifestations publiques qui ont suivi immédiatement leur ont donné l’espoir qu’un changement était possible.

Mais après les résultats des élections parlementaires de cette année, ils envisagent à nouveau sérieusement de partir.

Pourtant, ils jurent de continuer à travailler pour la justice. Lors d’un récent sit-in, ils se sont présentés avec leur bébé de 4 mois, Axel.

“Ils essaient de nous faire oublier… mais nous n’arrêterons pas, pour le bien (d’Alexandra) tant que nous n’aurons pas atteint la vérité et la justice”, a déclaré Naggear.

Les Naggears ont réparé leur appartement, mais ils n’y sont pas restés depuis la naissance d’Axel, craignant qu’il ne soit toujours pas sûr.