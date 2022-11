2 ans après le tollé contre le racisme, Indianapolis embrasse les artistes noirs

Bacon, le co-fondateur de GANGGANG, a déclaré que le fait que l’organisation et les 18 artistes soient revenus pour “We. La culture » doit être considérée comme une approbation de l’engagement de Newfields dans le processus de réforme, et non comme une indication que tous les problèmes ont été résolus. “GANGGANG consiste à reconnaître les atouts artistiques de notre communauté”, a-t-il déclaré.

C’est là que l’organisation entre en jeu, aidant les artistes à se faire connaître. La foire du beurre cet automne a plus que doublé la fréquentation de l’an dernier et enregistré plus de 250 000 $ de ventes, contre 65 000 $ en 2021. Le nombre d’artistes sur les murs a également presque doublé, passant de 24 à 42. De nombreux artistes ont déclaré dans des interviews qu’ils avaient établi des liens. qui pourraient déboucher sur de futures opportunités.

“C’est ce que nous voulons faire – être des courtiers”, a déclaré Jeffers, qui ressemblait à une artiste elle-même dans un manteau floral rose texturé, un short en jean, des baskets Velcro beige et vert, avec des mèches bleues dans ses cheveux noirs. “Pour les aider avec tout ce dont ils ont besoin, qu’il s’agisse d’encadrer leur travail, d’en fixer le prix ou de parler à des acheteurs potentiels.”

Sarah Urist Green, animatrice de la série numérique PBS “The Art Assignment” et ancienne conservatrice au Indianapolis Museum of Art, était l’une des organisatrices de l’événement. Elle a déclaré que le modèle de GANGGANG, s’il était reproduit dans d’autres villes, pourrait être un tournant pour le monde de l’art régional. “Cela ressemble plus à une fête de famille qu’à l’Armory Show ou à Art Basel”, a-t-elle ajouté. (Jeffers et Bacon ont déclaré qu’ils envisageaient de tenir les futures éditions de Butter ailleurs.)

“Plus de l’Amérique ressemble à Indianapolis qu’à Los Angeles, New York ou même Chicago”, a déclaré Green. “Ce que Mali et Alan font vraiment ici, c’est prouver qu’il existe d’autres voies vers le succès et la durabilité.”

Bien sûr, il est encore tôt, et couronner Indianapolis comme la prochaine Mecque des artistes noirs serait prématuré. Une enquête récente portant sur plus de 3 000 œuvres d’art publiques dans le comté de Marion, qui abrite Indianapolis, a montré que si les résidents noirs, latinos, asiatiques et autochtones représentent 47,2 % de la population du comté, ils n’ont créé que 26,5 % des œuvres attribuées.