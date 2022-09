2 ans après le décès de Joyce Echaquan, le ministère de la Santé du Québec s’engage à améliorer la formation de sensibilisation aux Autochtones

Les représentants du gouvernement du Québec affirment que des discussions auront lieu sur l’amélioration de la formation obligatoire de sensibilisation aux Autochtones de la province qui a été déployée auprès des travailleurs de la santé à la suite du décès de Joyce Echaquan.

La mère Atikamekw de 37 ans, mère de sept enfants, est décédée dans un hôpital de Joliette, au Québec, en 2020 après s’être filmée en train de subir des commentaires insultants du personnel.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec a mis au point une formation obligatoire pour tous ses travailleurs de la santé après qu’un rapport du coroner ait conclu que le racisme et la discrimination avaient contribué au décès d’Echaquan.

Les travailleurs de la santé autochtones estiment que la formation en ligne de 90 minutes est inadéquate, car elle manque de concepts de sécurité culturelle et de références à Echaquan.

« Nous comprenons parfaitement les critiques qui sont faites en lien avec la formation », a déclaré Marie-Hélène Émond, agente de relations avec les médias au MSSS.

“Dans un souci d’amélioration continue, le MSSS poursuivra les discussions et travaillera à l’amélioration des formations existantes.”

Le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a également déclaré dans une déclaration à Radio-Canada que la formation n’est qu’une des mesures prises pour remédier à la façon dont Echaquan a été traité.

“Si les communautés pensent que ce n’est pas suffisant, il faut l’améliorer”, a-t-il déclaré.

“Nous laisserons les experts, le ministère de la Santé et les communautés prendre ces décisions, ensemble.”

Le ministre responsable des Affaires autochtones Ian Lafrenière et la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault arrivent pour une commémoration marquant le premier anniversaire du décès de Joyce Echaquan à Joliette, au Québec, le 28 septembre 2021. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

Lafrenière a déclaré que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, qui cherche à être réélu la semaine prochaine, a également investi 27 millions de dollars pour soutenir des projets cliniques pour les Autochtones en milieu urbain, comme au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, et a ajouté des navigateurs pour mieux adapter les services aux peuples autochtones.

L’Association des femmes autochtones du Canada écrit à la ministre de la Santé

Plusieurs défenseurs des Premières Nations ont ajouté leur voix aux appels à la réforme de la formation, ainsi qu’à des mesures supplémentaires qui répondent aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, de la Commission Viens du Québec, de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de Joyce’s Principe — un appel lancé par les dirigeants de la communauté atikamekw d’Echaquan pour garantir aux peuples autochtones le droit à un accès équitable aux services sociaux et de santé.

“Une formation efficace doit reconnaître l’histoire du colonialisme afin qu’il puisse être corrigé”, a déclaré la présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), Carol McBride.

“C’est juste très bouleversant quand on découvre que les gens qui ont suivi cette soi-disant formation n’en sont pas satisfaits.”

Carol McBride est présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada. (Lindsey Gibeau)

McBride, qui est de la Première Nation de Timiskaming dans l’ouest du Québec, a écrit une lettre au ministre provincial de la Santé, Christian Dubé, l’exhortant à rencontrer des experts autochtones pour co-créer un programme de formation dirigé par des Autochtones et à utiliser d’autres mesures recommandées par des rapports clés pour mettre fin discrimination dans le système de santé.

“Recevoir des soins de santé dans un environnement non raciste, non discriminatoire et culturellement sûr est un droit humain”, a déclaré McBride.

La formation doit être “supprimée”

Nakuset, directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, a déclaré que “la formation actuelle doit être supprimée”.

“Il faut en créer un nouveau”, a-t-elle déclaré à CBC Radio Le courant mercredi.

“Mais ce dont vous avez besoin, c’est que cela soit obligatoire et que vous ayez besoin de passer un examen … parce que parfois on a l’impression que la formation est en quelque sorte volontaire, vous n’avez pas vraiment besoin d’y prêter attention, vous pouvez être au téléphone pendant que ça se passe . Il faut que ce soit aussi sérieux qu’un cours de secourisme.

Nakuset est la directrice générale du Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Elle dit que de nouvelles formations devraient être développées. (Rowan Kennedy/CBC)

Le Dr Stanley Vollant, chirurgien innu à l’hôpital Notre-Dame de Montréal, a déclaré à CBC Montreal Aube cette semaine qu’il a hâte de voir plus d’action.

“Nous devons construire un système culturellement sûr, mais cela prendra beaucoup de temps”, a-t-il déclaré.

“Nous avons mis une brique, mais pour construire ce bâtiment, nous devons prendre le temps de le rendre sûr et bien meilleur.”