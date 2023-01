2 ans après le 6 janvier, la chute des orateurs paralyse à nouveau le Congrès

WASHINGTON (AP) – Telles sont les fractures dans le pays, entre les partis politiques et à l’intérieur du Parti républicain lui-même, cette spécialité séculaire de Washington – commémorer et se rassembler autour d’un traumatisme national – n’est plus ce qu’elle était.

La minute de silence de vendredi au Capitole pour contempler l’assaut du 6 janvier 2021 devait attirer principalement des démocrates.

À la Maison Blanche, peu de républicains étaient attendus pour une cérémonie au cours de laquelle le président Joe Biden décernera des médailles présidentielles des citoyens à une douzaine de responsables étatiques et locaux, de travailleurs électoraux et de policiers pour leurs “actes de service exemplaires pour leur pays ou leurs concitoyens” dans le maintien des résultats des élections de 2020 et dans la lutte contre la foule du Capitole.

On est bien loin du 11 septembre 2001, lorsque les législateurs qui avaient frénétiquement évacué le Capitole lors de l’attaque terroriste s’y sont réunis plus tard dans la journée dans un moment de silence et ont éclaté dans “God Bless America”, les républicains et les démocrates s’épaulent contre épaule.

“Ils se sont tenus ébranlés et en larmes sur les marches du Capitole, leur amour de la nation et tout ce qu’elle symbolise est évident pour le monde”, a rapporté un journal australien dans un passage reflété maintenant dans l’histoire officielle de la Chambre.

Aujourd’hui, le monde voit une image différente, celle de l’agitation de la démocratie américaine venant de l’intérieur de l’institution que les insurgés ont envahie il y a deux ans.

La branche législative du pays est à nouveau paralysée – non pas par la violence cette fois, mais par une lutte tortueuse entre les républicains pour savoir qui devrait les diriger, et la Chambre elle-même, en tant que président.

Certes, une résolution de la crise immédiate est peut-être proche alors que la direction du GOP poursuit les négociations pour apaiser son flanc d’extrême droite, mais des questions planent sur la capacité de la chambre à gérer même la législation la plus essentielle, comme le financement du gouvernement et la satisfaction des obligations de la dette de la nation.

Biden, dans ses remarques de l’après-midi, racontera des histoires d’héroïsme, que ce soit face à une foule violente du Capitole ou à une horde véhémente d’agitateurs inspirés de Donald Trump qui ont menacé les travailleurs électoraux ou ont autrement cherché à annuler les résultats. Il lancera un appel à l’unité.

Mais le président démocrate ne peut ignorer les signes avant-coureurs que cela pourrait se reproduire.

À mi-mandat, les candidats qui ont nié le résultat des élections libres et équitables de 2020 ont été défaits pour de nombreux postes cruciaux à l’échelle de l’État supervisant les élections dans les États du champ de bataille, tout comme un certain nombre de négationnistes cherchant des sièges au Congrès.

Pourtant, de nombreux législateurs qui ont porté des allégations sans fondement de fraude électorale ou ont excusé la violence du 6 janvier continuent de servir et sont nouvellement habilités.

La candidature de Trump en 2024 a été lente au départ, mais son coffre de guerre est plein et certains rivaux potentiels pour la nomination présidentielle républicaine ont canalisé ses fausses affirmations sur la course de 2020.

De plus, plusieurs législateurs qui ont fait écho à ses mensonges sur une élection volée à l’époque sont au cœur des efforts visant à faire dérailler l’ascension du représentant Kevin McCarthy au poste de président – ​​insensibles aux appels de Trump de loin pour le soutenir et mettre fin au combat.

La lutte prolongée laisse la Chambre sans chef, incapable d’adopter des projets de loi et impuissante à faire bien plus que tenir vote après vote pour le président jusqu’à ce qu’une majorité soit atteinte. Tout, des séances d’information sur la sécurité nationale à l’aide à leurs électeurs pour naviguer dans la bureaucratie fédérale, est en pause parce que les membres élus ne peuvent pas encore prêter serment.

Certains démocrates voient une ligne directrice à partir du 6 janvier.

Le chaos de l’élection du président « concerne la destruction d’une institution d’une manière différente », a déclaré la représentante démocrate Pramila Jayapal de Washington, l’une des législateurs qui ont fui les émeutiers il y a deux ans.

Ensuite, les insurgés ont piégé certains législateurs dans la chambre de la Chambre mais ne l’ont jamais violée. Ils ont retardé les affaires nationales pendant des heures ce jour-là.

Maintenant, certains se sentent piégés dans la même chambre par les votes répétés et infructueux pour le président – ​​11 votes jusqu’à présent – ​​et les affaires de la Chambre sont suspendues pour cette semaine et comptent.

“Le courant de continuité ici est l’extrémisme, les éléments du trumpisme, les normes n’ont pas d’importance”, déclare le représentant démocrate Mike Quigley de l’Illinois. “Il ne s’agit pas de gouverner, il s’agit de pontifier et de défendre un point de vue extrémiste.”

La représentante démocrate Annie Kuster du New Hampshire a déclaré: “C’est une très petite minorité qui veut plonger cette institution dans le chaos.”

Après l’élection de mi-mandat insatisfaisante des alliés de Trump, le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier a conclu son travail en recommandant au ministère de la Justice de poursuivre l’ancien président. Un avocat spécial et finalement le procureur général Merrick Garland décideront maintenant de l’inculper ou non.

Alors que les enquêtes du Congrès sont terminées, les affaires pénales se poursuivent toujours, tant pour les 950 personnes arrêtées et inculpées dans l’attaque violente que pour Trump et ses associés qui font toujours l’objet d’une enquête. Le deuxième procès pour complot séditieux débute cette semaine, pour des membres des Proud Boys d’extrême droite.

Dans une étape mesurée mais significative, le Congrès a modifié en décembre la loi sur le décompte électoral pour limiter le rôle du vice-président dans le décompte des votes électoraux, pour rendre plus difficile pour les législateurs individuels de monter des objections aux résultats des élections correctement certifiés et pour éliminer les «faux électeurs» comme ceux déployés par les alliés de Trump dans le but d’annuler sa défaite face à Biden.

Après tout cela, Biden, qui en a fait un pilier de son programme pour prouver au monde que les démocraties peuvent offrir à leurs citoyens, avait osé espérer que c’était “la première fois que nous traversons vraiment toute la question relative à Jan. 6. Les choses s’arrangent.

Mais vint ensuite la lutte pour l’orateur, rare dans les annales du Congrès.

« Et maintenant, pour la première fois en 100 ans, nous ne pouvons pas bouger ? Biden a déclaré plus tôt cette semaine. « Ce n’est pas beau. Ce n’est pas une bonne chose.

“Regardez,” continua-t-il, “à quoi pensez-vous que cela ressemble pour le reste du monde?”

Blague durable de Will Rogers — « Je ne suis membre d’aucun parti politique organisé. Je suis un démocrate »– semble maintenant daté et déplacé. Les démocrates ont voté à l’unanimité pour leur nouveau leader à la Chambre, le représentant Hakeem Jeffries de New York, dans une transition sans heurt depuis Nancy Pelosi.

Deux ans après le 6 janvier et le départ ultérieur de Trump, les républicains, le parti pour lequel faire la queue le plus longtemps signifiait généralement la victoire, sont désormais le parti des factions et du désordre.

La rédactrice d’Associated Press, Colleen Long, a contribué à ce rapport.

Zeke Miller, Mary Clare Jalonick et Calvin Woodward, Associated Press