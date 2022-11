2 animateurs de radio noirs possèdent désormais la marque “White Lives Matter”. Voici comment ils vont l’utiliser

Le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a mis en lumière l’expression controversée “White Lives Matter” lorsqu’il portait une chemise portant cette ligne lors de la Fashion Week de Paris le mois dernier.

Alors qu’il avait initialement l’intention de vendre des chemises comme celle-ci, il devra franchir quelques obstacles pour le faire. C’est parce que la marque déposée de l’expression appartient maintenant à une paire d’animateurs de radio noirs, Ramses Ja et Quinton Ward.

“Dans l’espace où il est déposé, alors pensez à la mode, nous pouvons empêcher les gens d’avoir une incitation fiscale à produire en masse ces vêtements, ces chemises”, a déclaré Ja. Le courant est Matt Galloway.

Ja et Ward, animateurs de l’émission de radio Phoenix, Arizona Chiffre civiquea officiellement reçu la marque fin octobre d’un auditeur local qui souhaitait rester anonyme.

Ja a déclaré que le propriétaire ne se sentait pas dans la “meilleure position pour parler des problèmes des Noirs” et pensait que la protection de la phrase était mieux adaptée pour être entre les mains de Ja et Ward.

“En peu de temps, ils ont tendu la main, ont eu une conversation avec nous au sujet de … la cession d’une marque, et l’ont essentiellement confiée à nos soins afin que nous puissions être les décideurs”, a déclaré Ja.

“Cette personne a estimé que nous avions le bon tempérament, que nous avions les bonnes perspectives et que nous menions avec amour. Et j’ai senti que la marque serait entre de bonnes mains avec [Quinton] et moi-même dans Chiffre civique.”

Parfois, l’opposition regarde d’une certaine façon. Parfois, ils nous ressemblent, et c’est peut-être un peu plus blessant. -Ramses Ja, co-animateur de Civic Cipher

Après l’émission, Ja a dit Le courant que la prochaine étape consiste, espérons-le, à réattribuer la marque à l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP) ou à la Ligue anti-diffamation.

Pour l’instant, la marque donne au duo la propriété exclusive du slogan – et le droit de poursuivre quiconque utilise l’expression à des fins monétaires.

Cela n’empêche pas nécessairement les gens de peindre la phrase sur leurs propres vêtements, a déclaré Ja.

“Vous ne pouvez tout simplement pas aller dans un magasin et l’acheter à moins qu’il ne soit mis en vente par Civic Cipher LLC – et je dois faire attention ici, je ne suis pas sûr que vous le verrez un jour.”

Faire taire les phrases nuisibles

La décision de prendre la marque n’a cependant pas été facile pour Ja et Ward, en partie à cause de l’histoire de la phrase en réponse à la phrase “Black Lives Matter”.

“Nous en tant que [Black] les gens ont jugé nécessaire d’affirmer que nos vies comptent, que nos vies ont de la valeur et qu’elles ont de la valeur, et que nous méritons de vivre et de vieillir”, a déclaré Ja.

“Mais l’expression” White Lives Matter “est née pour être contradictoire, en réponse à l’affirmation selon laquelle la vie des Noirs compte. À aucun moment, il n’a jamais été question de savoir si la vie des Blancs compte ou non.”

Ja, à gauche, a déclaré que lui et son co-animateur de l’émission de radio Ward avaient dû délibérer pendant des jours pour savoir si prendre la marque était la bonne décision. (Maggie Williams)

Ja a dit que lui et Ward avaient délibéré pendant plusieurs jours s’ils avaient pris la bonne décision en prenant la marque.

Mais dans un pays comme les États-Unis, “où les sentiments des non-Noirs sont plus prioritaires”, Ja a déclaré qu’ils estimaient qu’ils avaient la responsabilité de minimiser le potentiel d’un monde où des phrases haineuses et nuisibles, comme “White Lives Matter, ” sont normalisés.

“Nous luttons déjà contre, vous savez, les reliques de l’esclavage dans ce pays”, a-t-il déclaré. “Le drapeau confédéré me vient à l’esprit. Nous devons nous promener dans des parcs portant le nom de généraux confédérés et voir des statues de ces personnes.”

“Nous faisons de notre mieux pour créer une réalité où tout le monde peut être réconforté et centré, et cela inclut les Noirs.”

Bien qu’ils soient propriétaires de la marque déposée de la phrase, Ja a déclaré que “pour le moment, sur la base de tout ce que nous savons être vrai, nous n’avons aucune intention de mettre cette chemise dans des magasins pour que les gens l’achètent”.

Il ne s’attend pas à ce que quelqu’un vienne vers lui et Ward avec “assez d’argent pour prendre [away] le sourire que nous avons vu, le peu de joie que nous avons vu” sortir des communautés, comme les communautés noires, brunes et juives.

“Parfois, l’opposition a une certaine apparence. Parfois, elle nous ressemble, et cela pourrait être un peu plus blessant”, a-t-il déclaré. “Mais parfois, les héros nous ressemblent.”

“Cela nous fait du bien de voir nos gens se sentir bien.”

Produit par Howard Goldenthal.