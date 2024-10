2 anciens officiers reconnus coupables du passage à tabac mortel de Tire Nichols sont placés en détention à domicile tandis qu’un reste en prison

MEMPHIS, Tennessee — Deux anciens policiers de Memphis reconnus coupables d’entrave à la justice suite au passage à tabac mortel de Tire Nichols sera libéré de prison avant le prononcé de la peine en janvier, mais un troisième, reconnu coupable de violations plus graves des droits civils, restera en détention, a statué lundi un juge fédéral.

Tadarrius Bean et Justin Smith seront placés en détention à domicile avec surveillance GPS jusqu’au prononcé de la peine, tandis que Demetrius Haley restera en prison, a déclaré la juge d’instance Charmiane Claxton lors d’une audience devant un tribunal fédéral.

Le juge de district américain Mark Norris a ordonné la mise en détention des trois hommes après leur arrestation. coupable la semaine dernière lors du passage à tabac de Nichols en janvier 2023. Les trois, avec Emmitt Martin et Desmond Mills Jr., faisaient partie d’une équipe de répression du crime qui a arrêté Nichols, 29 ans, après un contrôle routier – puis l’a frappé. lui ont donné des coups de pied et l’ont frappé avec une matraque après qu’il se soit enfui.

La mère de Nichols, RowVaughn Wells, et son beau-père Rodney Wells, s’étaient opposés à la libération d’aucun des officiers. Interrogé sur la décision de Claxton, Rodney Wells a déclaré à l’Associated Press : « Tout va bien. »

Après un essai de près d’un moisHaley a été reconnue coupable des quatre accusations portées contre les policiers : violation des droits civils de Nichols en causant des lésions corporelles par une force excessive et en faisant preuve d’une « indifférence délibérée » à l’égard de ses graves besoins médicaux, complot en vue de falsifier des témoins et entrave à la justice par la falsification de témoins. .

Le jury a regardé vidéo policière des cinq policiers qui ont frappé Nichols, décédé dans un hôpital le 10 janvier 2023, trois jours après le passage à tabac. Mills et Martin ont plaidé coupables avant le procès et ont témoigné pour les procureurs. Leurs condamnations sont en attente.

Bean et Smith ont été acquittés des accusations les plus graves liées aux violations des droits civiques et de complot en vue de falsifier les témoignages. Ils ont été reconnus coupables d’entrave à la justice par subornation de témoins.

Bean, Haley et Smith risquent jusqu’à 20 ans de prison pour entrave à la justice. Haley risque jusqu’à 10 ans de prison pour violations des droits civiques.

Les procureurs ont soutenu que les trois policiers n’avaient pas informé leur superviseur et le personnel médical de la force qu’ils avaient utilisée contre Nichols. Les agents ont également menti sur des formulaires qui les obligeaient à divulguer le degré de force qu’ils avaient utilisée contre Nichols.

Les policiers étaient en liberté sous caution en attendant leur procès et n’ont violé aucune des conditions de leur libération, ont déclaré les avocats de la défense.

Claxton a statué que Haley devait rester en détention parce qu’il avait commis des violations des droits civils qui comportaient au moins un « risque substantiel » de recours à la violence physique. L’avocat de la défense Michael Stengel a soutenu en vain que les violations ne constituaient pas des crimes de violence. Haley a le droit de faire appel de l’ordre de détention.

Claxton a déclaré que Bean et Smith ne présentaient pas de risque de fuite ou de danger pour la communauté. La détention à domicile est assortie de certaines conditions, notamment le fait qu’ils soient autorisés à quitter leur domicile pour le travail, l’école, les services religieux et les rendez-vous médicaux, a déclaré le juge.

La mère de Smith, Regina Smith Ingram, a déclaré que Smith vivait avec sa femme et son fils de 2 ans. Elle a déclaré que Smith prenait soin de son fils pendant que sa femme travaillait à domicile et qu’ils bénéficiaient d’un environnement familial stable.

L’avocat de Bean, John Keith Perry, a déclaré que Bean n’aurait pas été placé en détention sans une large couverture médiatique. Perry a ajouté qu’il n’avait accordé aucune interview aux médias sur l’affaire.

« Il a été reconnu coupable d’un chef d’accusation, c’est tout », a déclaré Perry à propos de Bean. « Nous avons fait tout notre possible pour respecter ce processus. »

Nichols, qui était noir, s’était enfui d’un contrôle routier malgré avoir été frappé avec du gaz poivré et un Taser. Les cinq policiers – qui sont également noirs – ont été licenciés, puis inculpés, dans le cadre des coups qui ont déclenché des protestations nationales et des appels à la justice. de vastes changements dans la police.

Après que les policiers aient rattrapé Nichols, des caméras de police et une caméra de sécurité ont capturé des policiers en train de frapper Nichols dans une bagarre à quelques pas de chez lui, alors qu’il criait pour sa mère.

La vidéo montre les policiers se déplaçant, parlant et riant pendant que Nichols se débat avec ses blessures. Le rapport d’autopsie montre qu’il est mort des suites de coups portés à la tête. Le rapport décrit des blessures au cerveau, ainsi que des coupures et des contusions à la tête et dans d’autres zones.

Les cinq policiers ont également été accusés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupables. Mills et Martin devraient modifier leurs arguments. Aucune date de procès n’a été fixée.