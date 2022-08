2 anciens membres de la fraternité écopent de 6 semaines de prison pour bizutage

BOWLING GREEN, Ohio (AP) – Deux anciens membres de la fraternité ont été condamnés à six semaines de prison mercredi après avoir été reconnus coupables de délits liés au bizutage dans la mort d’un étudiant de la Bowling Green State University l’année dernière.

Les deux hommes ont tous deux été acquittés en mai d’accusations plus graves – notamment d’homicide involontaire et d’homicide imprudent – ​​lors de la mort en mars 2021 de Stone Foltz, 20 ans.

Troy Henricksen, 24 ans, de Grove City, Ohio, avait été reconnu coupable de bizutage et de non-respect des lois sur l’alcool chez les mineurs, et a été condamné mercredi à 42 jours de prison et 28 jours d’assignation à résidence.

Jacob Krinn, 21 ans, du Delaware, Ohio, a été reconnu coupable d’entrave aux affaires officielles, de bizutage et de non-respect, et a également été condamné à 42 jours de prison.

Les autorités ont déclaré que Foltz, un étudiant en deuxième année également du Delaware, dans l’Ohio, est décédé d’une intoxication alcoolique après un événement d’initiation à la fraternité au cours duquel il a été contraint de terminer une bouteille entière d’alcool. Il a été retrouvé inconscient par un colocataire après que des membres de la fraternité Pi Kappa Alpha l’aient déposé à son appartement. Foltz est décédé trois jours après avoir été mis sous assistance respiratoire.

Les parents de Foltz ont déclaré dans un communiqué avant la condamnation que les actions des accusés étaient “cruelles, insensées et destructrices – pour leur vie et la nôtre”. La famille a poursuivi l’université, alléguant qu’elle était au courant du bizutage dans la vie grecque mais ne l’a pas arrêté. L’université a qualifié la mort de tragédie, mais a déclaré que le procès de la famille était sans fondement.

Six autres anciens membres de la fraternité ont plaidé coupables à diverses accusations, et certains ont témoigné contre Henrickson et Krinn. Certains ont été condamnés à des peines de prison allant de sept à 28 jours, et tous ont été condamnés à passer 28 jours en résidence surveillée.

The Associated Press