2 anciens gouverneurs de l’Alabama des côtés opposés de l’allée politique expriment des doutes sur les exécutions

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Deux anciens gouverneurs de l’Alabama, des côtés opposés de l’allée politique, ont écrit dans un article d’opinion qu’ils sont maintenant troublés par le système de peine de mort de l’État et qu’ils commueraient les peines des détenus condamnés par dérogation judiciaire ou divisés jurys.

L’ancien gouverneur Don Siegelman, un démocrate, et l’ancien gouverneur Robert Bentley, un républicain, qui ont tous deux supervisé les exécutions pendant leur mandat, ont rédigé l’article d’opinion de mardi pour le Washington Post. Les gouverneurs ont déclaré qu’ils étaient tous deux venus « pour voir les failles du système judiciaire de notre pays et pour considérer les lois de l’État sur la peine de mort en particulier comme juridiquement et moralement troublantes ».

« Nous avons raté notre chance d’affronter la peine de mort et avons vécu pour le regretter, mais il n’est pas trop tard pour que les élus d’aujourd’hui fassent ce qui est moralement juste », a écrit le gouverneur.

Bentley et Siegelman ont chacun laissé huit exécutions se dérouler pendant qu’ils étaient en fonction, selon une liste tenue par le Département des services correctionnels de l’Alabama.

Les gouverneurs se sont dits particulièrement préoccupés par le fait qu’un grand nombre de condamnés à mort de l’État aient été condamnés à mort par des jurys divisés ou sur recommandation d’un jury.

L’Alabama en 2017 est devenu le dernier État à mettre fin à la pratique consistant à autoriser les juges à annuler la peine d’un jury dans une affaire capitale et à envoyer une personne dans le couloir de la mort lorsqu’un jury a recommandé la réclusion à perpétuité – une pratique qui, selon les critiques, a exercé une pression électorale sur les décisions de condamnation. . Mais le changement n’était pas rétroactif et n’avait pas d’incidence sur les détenus déjà condamnés à mort par dérogation judiciaire.

« En tant que gouverneurs, nous avions le pouvoir de commuer les peines de tous ceux qui se trouvaient dans le couloir de la mort de l’Alabama en prison à vie. Nous n’avons plus ce pouvoir constitutionnel, mais nous estimons qu’un examen attentif appelle à commuer les peines des 146 prisonniers qui ont été condamnés par des jurys non unanimes ou par dérogation judiciaire, et qu’une unité d’examen indépendante devrait être créée pour examiner toutes les condamnations pour meurtre capital », ont écrit les deux gouverneurs.

Seuls quatre États sur les 27 qui autorisent la peine de mort n’exigent pas l’unanimité du jury pour condamner un détenu à mort. L’Alabama autorise une condamnation à mort avec une décision de 10 contre 2 en faveur de l’exécution. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé le mois dernier une loi mettant fin à l’exigence d’un jury unanime de cet État et autorisant les condamnations à mort lorsqu’au moins huit jurés sont en faveur. Le Missouri et l’Indiana laissent un juge décider quand il y a un jury divisé.

Les gouverneurs ont cité des statistiques du Centre d’information sur la peine de mort selon lesquelles une personne condamnée à mort a été disculpée pour 8,3 exécutions. En appliquant ce taux d’exonération aux 167 personnes condamnées à mort en Alabama, Siegelman a déclaré que jusqu’à 20 détenus auraient pu être condamnés à tort.

« Nous devrions tous convenir que si l’État veut tuer des gens, nous devons nous assurer que nous avons la bonne personne », a déclaré Siegelman à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique mardi soir.

Siegelman a déclaré après avoir examiné les cas qu’il est maintenant personnellement hanté par l’une des huit exécutions qui ont eu lieu pendant son mandat de gouverneur.

Freddie Wright a été mis à mort sur une chaise électrique en Alabama en 2000 après avoir été reconnu coupable d’avoir tué un couple lors d’un vol. Siegelman a refusé d’arrêter l’exécution, affirmant à l’époque que « la peine de mort est appropriée dans ce cas ». Vingt-trois ans plus tard, Siegelman a déclaré qu’il croyait maintenant que Wright « avait été inculpé, poursuivi et condamné à tort pour un meurtre qu’il n’avait probablement pas commis ».

Siegelman a déclaré qu’il « ne s’était jamais senti à l’aise avec la peine de mort », mais que son point de vue avait évolué au fil des ans, du moins en partie à cause de sa propre condamnation pénale.

Dernier gouverneur démocrate d’un État désormais dominé par les républicains, Siegelman a été reconnu coupable de corruption fédérale et d’entrave à la justice en grande partie liée à sa nomination d’un donateur de campagne à un conseil d’État. Siegelman, qui a maintenu son innocence, a déclaré qu’il en était venu à considérer le système comme défectueux.

Presse associée, La presse associée