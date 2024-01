2 anciens entraîneurs des Packers QB en lice pour le même poste de coordonnateur offensif

Mardi, Tim Pelissero du réseau NFL a rapporté que Luke Getsy et Alex Van Pelt allaient recevoir des interviews pour le public Raiders de Las Vegas poste de coordonnateur offensif. Les deux candidats étaient autrefois des entraîneurs des quarts-arrières des Green Bay Packers à l’époque de Davante Adams, ce qui est remarquable car le receveur vedette est le visage actuel de la franchise.







Van Pelt a initialement commencé son passage à Green Bay en tant qu’entraîneur des porteurs de ballon en 2012, poste qu’il a occupé pendant deux saisons avant de devenir entraîneur des quarts de l’équipe. Lorsque son contrat avec l’équipe a expiré en 2018, il a rejoint l’équipe. Bengals de Cincinnati comme entraîneur des quarts pendant deux ans avant de devenir le Browns de Cleveland‘ coordonnateur offensif en 2020, poste qu’il a occupé jusqu’à sa libération cette intersaison.

Getsy a été le premier entraîneur des quarts de Matt LaFleur embauché en 2019. Il a ensuite été promu coordinateur du jeu de passes pour l’offensive pour les saisons 2020 et 2021. Auparavant, il était entraîneur des receveurs des Packers en 2016 et 2017. Adams a notamment fait un bond significatif en termes de production au cours de ses deux saisons avec Getsy comme entraîneur de position. Au cours de ses deux premières années dans la ligue, Adams a enregistré 88 réceptions pour 929 verges et quatre touchés. Au cours de ses deux saisons suivantes, toutes deux sous Getsy, il a réalisé 149 réceptions, 2 271 verges et 23 touchés.

Plus tôt cette semaine, LaFleur a déclaré qu’il espérait que l’entraîneur des quarts Tom Clements, qui en est maintenant à son deuxième passage avec l’équipe, reviendrait dans la franchise en 2024. Pourtant, LaFleur a affirmé que Clements avait gagné le droit de décider de son avenir. Clements est un entraîneur de 70 ans qui a déjà pris sa retraite une fois, donc rien n’est exclu. L’hypothèse était que si Clements était absent et que Getsy était toujours disponible pour un poste d’entraîneur de quart-arrière, il serait sur la liste restreinte pour l’ouverture potentielle – en raison de sa familiarité avec LaFleur.

LaFleur a toujours affirmé que le côté offensif du ballon avait une approche plutôt collaborative, ce qui signifie que les assistants travaillent davantage dans le processus de planification du match qu’avec les autres équipes de la ligue. Cela rend les entraîneurs de Green Bay plus susceptibles aux promotions extérieures, bien que LaFleur soit officiellement l’appelant à temps plein.

Gardez un œil sur le carrousel des coordonnateurs offensifs, car un ou deux entraîneurs des Packers pourraient avoir l’occasion de partir après la fin de saison de l’offensive avec la plus jeune attaque de l’histoire récente de la NFL. Qui sait, peut-être que LaFleur permettra même au coordinateur offensif Adam Stenavich – ancien entraîneur de la ligne offensive de l’équipe – de partir pour une éventuelle opportunité de jeu. En 2022, lorsque l’équipe cherchait à remplacer Nathaniel Hackett, Getsy aurait été le premier choix de LaFleur au poste de coordonnateur offensif. Lorsque Getsy a eu l’opportunité d’appeler des jeux pour le Ours de ChicagoCependant, LaFleur a refusé l’option de bloquer l’entretien.

