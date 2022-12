2 anciens dirigeants de FTX plaident coupables de fraude et acceptent de coopérer alors que Sam Bankman-Fried revient sur le sol américain

Deux des meilleurs associés de Sam Bankman-Fried ont secrètement plaidé coupables à des accusations criminelles dans l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX et coopèrent avec les enquêteurs, a annoncé mercredi un procureur fédéral alors que l’entrepreneur en crypto était renvoyé aux États-Unis depuis les Bahamas.

Carolyn Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, âgée de 28 ans, une société commerciale créée par Bankman-Fried, et Gary Wang, l’homme de 29 ans qui a cofondé FTX, ont plaidé coupables à des accusations de fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières. et la fraude sur les matières premières.

“Ils coopèrent tous les deux avec le district sud de New York”, a déclaré mercredi soir le procureur américain Damian Williams dans une déclaration vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté que toute autre personne ayant participé à la fraude devrait contacter son bureau car “notre patience n’est pas éternelle” et que d’autres accusations criminelles contre d’autres étaient possibles.

Les plaidoyers de culpabilité surprise ont été annoncés alors que Bankman-Fried a été extradé des Bahamas par les forces de l’ordre américaines pour répondre aux accusations liées à son rôle dans l’échec de FTX. Les médias ont déclaré que le vol de Bankman-Fried avait atterri à New York mercredi soir. Il devait comparaître jeudi devant un tribunal fédéral de New York.

Avant que Bankman-Fried ne soit dans les airs, les procureurs américains n’avaient pas révélé publiquement qu’Ellison et Wang faisaient face à des accusations criminelles potentielles ou qu’ils s’étaient engagés à travailler avec les enquêteurs.

Un avion roule vers la piste de Nassau, aux Bahamas, avec à son bord le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, alors qu’il était extradé vers les États-Unis. Les autorités des Bahamas ont arrêté Bankman-Fried la semaine dernière à la demande du gouvernement américain. (Joe Raedle/Getty Images)

Il n’était pas clair si Bankman-Fried, qui s’est excusé pour l’effondrement de FTX mais a nié avoir fraudé qui que ce soit, était également dans le noir.

Ellison et Wang ont signé des accords de plaidoyer le 19 décembre, en partie en échange d’une promesse que les procureurs recommanderaient une réduction de leur peine s’ils coopéraient pleinement à l’enquête.

Sans un tel accord, Ellison, qui fait également face à une accusation de complot de blanchiment d’argent, pourrait encourir jusqu’à 110 ans de prison. Wang pourrait obtenir jusqu’à 50 ans.

Remis en liberté sous caution

Tous deux ont été libérés sous caution de 250 000 dollars américains après leurs comparutions secrètes devant le tribunal, les déplacements étant limités aux États-Unis continentaux.

« Gary a accepté la responsabilité de ses actes et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant », a déclaré l’avocat de Wang, Ilan Graff.

Un avocat d’Ellison n’a pas immédiatement renvoyé les messages demandant des commentaires.

Dans une plainte civile parallèle déposée mercredi, la Securities and Exchange Commission a déclaré que Wang et Ellison étaient des “participants actifs” dans ce qu’elle a qualifié de stratagème de Bankman-Fried pour frauder les investisseurs de FTX et escroquer ses clients.

REGARDER | Fondateur de FTX accusé de fraude d’un milliard de dollars : Le fondateur de FTX accusé de plusieurs délits financiers Le gouvernement américain a accusé Samuel Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui disparu, d’une foule de crimes financiers après avoir été arrêté aux Bahamas. Il risque des décennies de prison s’il est reconnu coupable.

Wang a créé le code logiciel qui a permis à Alameda de détourner les fonds des clients FTX. Ellison a ensuite utilisé les fonds détournés pour l’activité commerciale d’Alameda, a déclaré la SEC.

Les autorités des Bahamas ont arrêté Bankman-Fried la semaine dernière à la demande du gouvernement américain. Les procureurs américains allèguent qu’il a joué un rôle central dans l’effondrement rapide de FTX et a caché ses problèmes au public et aux investisseurs.

La SEC et les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait détourné illégalement les dépôts des clients sur la plate-forme FTX et l’avait utilisé pour permettre le commerce d’Alameda, acheter des biens immobiliers et faire d’énormes dons de campagne aux politiciens américains.

Encourt la prison à vie

Le trentenaire pourrait potentiellement passer le reste de sa vie en prison.

Bankman-Fried s’est d’abord vu refuser la mise en liberté sous caution par un juge des Bahamas. Le fondateur et ancien PDG de FTX, qui valait autrefois des dizaines de milliards de dollars sur papier, a ensuite été détenu dans la prison de Fox Hill aux Bahamas, qui a été citée par des militants des droits de l’homme comme ayant un mauvais assainissement et comme étant infestée de rats et d’insectes.

Mercredi, le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a déclaré que Bankman-Fried avait accepté d’être transféré aux États-Unis.

Des journalistes ont vu Bankman-Fried quitter un tribunal de première instance de Nassau dans un SUV sombre plus tôt mercredi après avoir renoncé à son droit de contester l’extradition.