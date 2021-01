En raison d’un nombre record de patients atteints de COVID-19, des centaines d’unités de soins intensifs du pays manquent d’espace et de fournitures et se disputent pour embaucher des infirmières itinérantes temporaires à un rythme effréné. De nombreuses installations sont regroupées au sud et à l’ouest.

Une analyse de l’Associated Press des données des hôpitaux fédéraux montre que depuis novembre, la part des hôpitaux américains proches du point de rupture a doublé. Plus de 40% des Américains vivent maintenant dans des zones à court d’espace de soins intensifs, avec seulement 15% des lits encore disponibles.

Les unités de soins intensifs sont l’ultime défense des malades les plus malades, des patients qui sont sur le point de suffoquer ou qui font face à une défaillance d’organe. Les infirmières qui travaillent dans les USI les plus stressées, changeant les sacs IV et surveillant les patients sur des appareils respiratoires, sont épuisées.

«Vous ne pouvez pas pousser les gens formidables pour toujours. Droite? Je veux dire, ce n’est tout simplement pas possible », a déclaré le PDG méthodiste de Houston, le Dr Marc Boom, qui fait partie de nombreux dirigeants d’hôpitaux espérant que le nombre de patients gravement malades du COVID-19 a commencé à plafonner. Fait inquiétant, il y a en moyenne 20000 nouveaux cas par jour au Texas, qui compte le troisième nombre de décès le plus élevé du pays et plus de 13000 personnes hospitalisées pour des symptômes liés au COVID-19.

Selon les données jusqu’à jeudi du projet de suivi du COVID, les hospitalisations sont toujours élevées dans l’Ouest et le Sud, avec plus de 80000 patients hospitalisés actuels du COVID-19 dans ces régions. Fait encourageant, les hospitalisations semblent avoir plafonné ou ont tendance à baisser dans toutes les régions. On ne sait pas si l’assouplissement se poursuivra avec l’apparition de versions plus contagieuses du virus et des problèmes lors du déploiement des vaccins.

Au Nouveau-Mexique, un système hospitalier en plein essor a fait venir 300 infirmières temporaires de l’extérieur de l’État, pour un coût de millions de dollars, pour faire face aux patients en soins intensifs débordants, qui ont été traités dans des salles d’intervention et des blocs opératoires convertis.

«Cela a été horrible», a déclaré le Dr Jason Mitchell, médecin-chef des services de santé presbytériens à Albuquerque. Il est réconforté que l’hôpital n’ait jamais activé son plan de rationnement des soins vitaux, ce qui aurait nécessité une équipe de triage pour classer les patients avec des scores numériques en fonction de qui était le moins susceptible de survivre.

L’histoire continue

«C’est un soulagement que nous n’ayons jamais eu à le faire», a déclaré Mitchell. «Cela semble effrayant parce que c’est effrayant.»

À Los Angeles, le Cedars-Sinai Medical Center a connu une pénurie de réservoirs d’oxygène à emporter, ce qui signifie que certains patients qui pourraient autrement rentrer chez eux ont été maintenus plus longtemps, occupant les lits nécessaires. Mais le plus gros problème est la concurrence avec d’autres hôpitaux pour les infirmières itinérantes.

«Au départ, lorsque les pics de COVID frappaient une partie du pays à la fois, les infirmières itinérantes ont pu se rendre dans des zones plus gravement touchées. Maintenant que presque tout le pays augmente en même temps, «les hôpitaux paient deux fois et trois fois ce qu’ils paieraient normalement pour des infirmières itinérantes temporaires, a déclaré le Dr Jeff Smith, directeur de l’exploitation de l’hôpital.

L’hôpital méthodiste de Houston a récemment versé des primes de rétention de 8 000 $ pour empêcher les infirmières de s’inscrire à des agences qui les enverraient vers d’autres points chauds. Le salaire des infirmières itinérantes peut atteindre 6 000 $ par semaine, un attrait qui peut profiter à une infirmière, mais qui peut ressembler à du braconnage pour les cadres de l’hôpital qui regardent les infirmières partir.

«Il y a beaucoup de ces agences qui facturent des sommes absolument ridicules pour faire entrer des infirmières en soins intensifs», a déclaré Boom. «Ils vont en Californie, qui est au milieu d’une vague, mais ils braconnent des infirmières en soins intensifs là-bas, les envoient au Texas, où ils facturent des sommes démesurées pour combler les lacunes au Texas, dont beaucoup sont créées parce que les infirmières du Texas sont allées en Floride ou de retour en Californie. «

L’espace est un autre problème. Le centre médical universitaire d’Augusta à Augusta, en Géorgie, traite des patients adultes en soins intensifs de moins de 30 ans à l’hôpital pour enfants. Les salles de réveil accueillent désormais des patients en soins intensifs et, si les choses empirent, d’autres zones – salles d’opération et centres d’endoscopie – seront les prochaines zones converties pour les soins intensifs.

Pour empêcher les hôpitaux ruraux d’envoyer plus de patients à Augusta, l’hôpital utilise la télémédecine pour aider à gérer ces patients aussi longtemps que possible dans leurs hôpitaux locaux.

«C’est un modèle qui, je crois, survivra non seulement à la pandémie, mais prospérera après la pandémie», a déclaré le Dr Phillip Coule, médecin en chef de l’hôpital d’Augusta.

Les hôpitaux implorent leurs communautés de porter des masques et de limiter les rassemblements.

«Il n’y a tout simplement pas eu beaucoup de respect pour la maladie, ce qui est décevant», a déclaré le Dr William Smith, médecin-chef du Cullman Regional Medical Center à Cullman, Alabama. Il voit que cela change maintenant avec plus de gens connaissant personnellement quelqu’un qui est décédé.

«Cela a pris beaucoup de monde», a-t-il déclaré à propos du virus, ajoutant que le bilan – 144 personnes en six mois dans un comté de 84 000 habitants – «leur a ouvert les yeux sur le caractère aléatoire de cette situation.»

L’USI de l’hôpital de l’Alabama déborde depuis six semaines, avec 16 patients infectés par le virus sous ventilateurs dans un hôpital qui, il y a un an, ne disposait que de 10 des appareils respiratoires. «Vous pouvez voir le stress sur les visages des gens et dans leur langage corporel. C’est juste beaucoup pour les gens à transporter », a déclaré Smith.

«La seule fatigue de notre personnel peut affecter la qualité des soins. J’ai été encouragé par notre capacité à maintenir la qualité des soins à un niveau élevé », a déclaré Smith. «Vous vous sentez dans une situation très précaire où des erreurs peuvent survenir, mais heureusement, nous avons réussi à rester au courant des choses.»

Les hôpitaux disent qu’ils maintiennent des normes élevées en matière de soins aux patients, mais les experts affirment que les surtensions compromettent de nombreuses pratiques médicales normales. Les hôpitaux débordés pourraient être contraints de mobiliser des unités de soins intensifs de fortune et de les doter de personnel sans aucune expérience des soins intensifs. Ils peuvent manquer de sédatifs, d’antibiotiques, de perfusions intraveineuses ou d’autres fournitures sur lesquelles ils comptent pour garder les patients calmes et confortables lorsqu’ils sont sous ventilateurs.

«C’est vraiment intimidant et éprouvant mentalement. Vous faites ce que vous croyez être la meilleure pratique », a déclaré Kiersten Henry, infirmière au MedStar Montgomery Medical Center à Olney, Maryland, et membre du conseil d’administration de l’American Association of Critical-Care Nurses.

À Oklahoma City, le médecin-chef de l’UO Medicine, le Dr Cameron Mantor, a déclaré que si les vaccins sont prometteurs, l’espoir semble toujours faible alors que les cas de soins intensifs continuent de croître. Le nombre d’hospitalisations au COVID-19 à OU Medicine est passé de plus de 100 par jour ces dernières semaines à 98 mercredi, a déclaré Mantor.

« Ce qui stresse tout le monde », a déclaré Mantor, « est de regarder semaine après semaine après semaine, le robinet n’est pas éteint, ne sachant pas qu’il y a une pause, ne voyant pas la lumière proverbiale au bout du tunnel. »

Les écrivains Associated Press Marion Renault à Rochester, Minnesota, Nomaan Merchant à Houston et Ken Miller à Oklahoma City ont contribué.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.