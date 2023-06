2 Américains retrouvés morts dans une chambre d’hôtel de luxe au Mexique – National

Deux touristes américains ont été retrouvés morts dans leur chambre d’hôtel de luxe dans une communauté balnéaire de la péninsule mexicaine de Basse-Californie, a annoncé mercredi la police.

La police et les ambulanciers sont arrivés à l’hôtel mardi soir après avoir reçu un rapport selon lequel les Américains étaient inconscients dans leur chambre. À l’intérieur, ils ont trouvé un homme et une femme sans signes vitaux.

Les victimes ont été identifiées comme étant John Heathco, 41 ans, et Abby Lutz, 22 ans, selon un déclaration du bureau du procureur général de Baja California Sur, obtenu par ABC. Il a noté que Lutz est originaire de Newport Beach, en Californie.

Leur cause de décès a été considérée comme une «intoxication par une substance à déterminer», selon la déclaration du procureur général. L’Associated Press a rapporté que la cause présumée du décès était l’inhalation de gaz.

Au moment où les deux hommes ont été retrouvés par les autorités, l’homme et la femme étaient morts depuis 10 à 11 heures et il n’y avait aucun signe de violence sur leurs corps, a écrit le bureau du procureur général.

Les deux Américains séjournaient à l’hôtel Rancho Pescadero, un complexe de luxe appartenant à Hyatt à El Pescadero, une petite ville au nord de Cabo San Lucas.

Selon le site Web de l’hôtel, la location d’une chambre à l’hôtel Rancho Pescadero peut vous coûter entre 675 $ US par nuit et jusqu’à 1 500 $ US par nuit pour une villa privée et une piscine. Hyatt n’a pas commenté publiquement les décès.

Il y a eu plusieurs cas de décès au Mexique dus à une intoxication au monoxyde de carbone ou à d’autres gaz. Ces gaz sont souvent produits par des chauffe-eau et des poêles mal ventilés ou qui fuient.

Au Mexique, les installations de conduites de gaz et les évents appropriés font souvent défaut, et il n’y a aucune obligation légale d’installer des moniteurs de monoxyde de carbone. Au Canada, les règles d’installation des détecteurs de monoxyde de carbone varient d’une province à l’autre.

L’année dernière, trois citoyens américains ont été retrouvés morts dans un Airbnb loué au Mexique, apparemment victimes d’inhalation de gaz.

Le département de police de Mexico a déclaré que les trois hommes avaient été retrouvés insensibles le 30 octobre dans un quartier chic. Ils avaient apparemment loué le logement pour une courte visite. Les examens post-mortem ont suggéré que les deux hommes et une femme sont morts d’un empoisonnement au monoxyde de carbone.

En 2018, une fuite de gaz dans un chauffe-eau avait causé la mort d’un couple américain et de leurs deux enfants dans la station balnéaire de Tulum, au sud de Playa del Carmen.

Une inspection a révélé que le chauffe-eau de la copropriété louée présentait une fuite de gaz. Les procureurs ont déclaré que la fuite de gaz était peut-être causée par un manque d’entretien ou l’âge de l’équipement.

En 2010, l’explosion d’une conduite de gaz mal installée dans un hôtel de Playa del Carmen a tué cinq touristes canadiens et deux Mexicains.

Dans cette affaire, les procureurs ont déclaré que la conduite de gaz, apparemment destinée à alimenter une unité de chauffage de piscine, n’était pas correctement installée ou entretenue. Ils ont déclaré que le gaz qui s’échappait de la conduite avait peut-être été enflammé par une étincelle provenant d’un interrupteur ou d’une prise électrique.

— Avec des fichiers de l’Associated Press