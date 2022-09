2 Américains et 5 Britanniques capturés par la Russie en Ukraine libérés lors d’un échange de prisonniers

CNN

Deux vétérans américains et cinq citoyens britanniques qui avaient été détenus par les forces soutenues par la Russie pendant des mois ont été libérés dans le cadre de l’échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine qui a été négocié par l’Arabie saoudite.

Les membres de la famille des Américains Alexander John-Robert Drueke et Andy Tai Ngoc Huynh, qui ont été capturés en juin alors qu’ils combattaient pour l’Ukraine au nord de Kharkiv, ont confirmé qu’ils avaient été libérés. Premier ministre britannique Liz Truss tweeté que cinq citoyens britanniques avaient été libérés. De plus, trois prisonniers de nationalité marocaine, suédoise et croate ont été libérés lors de l’échange, a indiqué le ministère saoudien des Affaires étrangères.

“Une nouvelle extrêmement bienvenue selon laquelle cinq ressortissants britanniques détenus par des mandataires soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine sont renvoyés en toute sécurité, mettant fin à des mois d’incertitude et de souffrance pour eux et leurs familles”, a déclaré Truss.

La tante de Drueke a publié une déclaration confirmant la libération de son neveu, 39 ans, de Tuscaloosa, Alabama, et Huynh, 27 ans, de Hartselle, Alabama.

“Nous sommes ravis d’annoncer qu’Alex et Andy sont libres. Ils sont en toute sécurité sous la garde de l’ambassade des États-Unis en Arabie saoudite et après des contrôles médicaux et un débriefing, ils retourneront aux États-Unis. Nous apprécions profondément les prières de chacun et en particulier la communication étroite et le soutien de nos élus, l’ambassadrice ukrainienne Markarova, et de nos membres des ambassades américaines en Ukraine et en Arabie saoudite et du département d’État américain », a déclaré Diana Shaw, porte-parole des deux familles. et la tante de Dreuke.

Les familles ne savaient pas que l’échange de prisonniers était en cours.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les 10 prisonniers libérés avaient été “libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l’Ukraine” et emmenés en Arabie saoudite.

CNN avait précédemment rapporté que les deux Américains avaient été capturés lors d’une bataille près de Kharkiv. Leurs ravisseurs pro-russes, la soi-disant République populaire de Donetsk (RPD), est une république autoproclamée soutenue par la Russie qui gouverne une partie séparatiste de la région ukrainienne de Donetsk depuis 2014.

Bunny Drueke, la mère d’Alexandre, et la fiancée de Huynh, Joy Black, ont déclaré à CNN en juin que l’altruisme et l’amour pour les États-Unis avaient motivé la décision de leurs proches d’aller en Ukraine.

“Il est l’un des Américains les plus fidèles que vous puissiez espérer rencontrer et il était fier de servir son pays”, a déclaré Drueke à propos de son fils. “Il a dit : ‘Maman, j’ai vraiment besoin d’aller aider à combattre en Ukraine parce que si Poutine n’est pas arrêté là-bas, il ne sera pas satisfait, il s’enhardira et les Américains finiront par être menacés.'”

Black a déclaré à l’époque que son fiancé “n’y était pas allé pour des raisons égoïstes ou quoi que ce soit. Il avait vraiment ce rongement au cœur et ce gros fardeau sur lui d’aller servir les gens comme il le peut.

Cette histoire avait été mise à jour avec des détails supplémentaires mercredi.