2 alpinistes meurent sur l’Everest, 3 sont toujours portés disparus sur la plus haute montagne du monde : « C’est un triste jour »

Un Kenyan et un alpiniste népalais sont morts près de Le sommet du mont Everest, ont déclaré jeudi les responsables du tourisme, portant à au moins quatre le nombre de victimes de cette saison sur la plus haute montagne du monde. Trois alpinistes, dont le guide d’escalade kenyan, sont désormais portés disparus.

Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, et son guide népalais Nawang Sherpa, 44 ans, ont perdu contact mercredi matin et une équipe de recherche a été déployée sur la montagne de 8 849 mètres (29 032 pieds).

« L’équipe a retrouvé l’alpiniste kenyan mort entre le sommet et Hillary Step, mais son guide est toujours porté disparu », a déclaré à l’AFP Khim Lal Gautam, chef du bureau du département du tourisme du camp de base.

L’ascension de Kirui, un banquier de 40 ans de la Kenya Commercial Bank, avait été suivie de près au Kenya, et ses collègues grimpeurs James Muhia avait publié des mises à jour fréquentes sur la tentative en ligne.

« C’est un triste jour », a écrit Muhia jeudi sur X. « Notre frère ne fait plus qu’un avec la montagne. Ce sera une période difficile. Va bien mon frère. »

Le secrétaire du ministère kenyan des Affaires étrangères, Korir Sing’oei, a déclaré qu’il avait rencontré Kirui avant son voyage au Népal et l’a décrit comme étant intrépide et audacieux.

« Vraiment vidé par cette nouvelle », Sing’oei a écrit sur les réseaux sociaux. « J’ai suivi ses exploits jusqu’à cette fin malheureuse. C’est un esprit intrépide et audacieux, et il représente la volonté indomptable de nombreux Kenyans. Il nous manquera. »

Un autre alpiniste népalais, Binod Babu Bastakoti, 37 ans, est décédé mercredi à environ 8 200 mètres (26 902 pieds), selon un communiqué du département du tourisme.

Les équipes de recherche sont également toujours à la recherche d’un alpiniste britannique de 40 ans et de son guide népalais, portés disparus mardi matin après l’effondrement d’une masse de neige alors qu’ils descendaient du sommet de l’Everest.

Un alpiniste roumain est mort lundi dans sa tente alors qu’il tentait de échelle Lhotsela quatrième plus haute montagne du monde.

L’Everest et le Lhotse partagent le même itinéraire jusqu’à s’écarter à environ 7 200 mètres.

Deux alpinistes mongols ont disparu ce mois-ci après avoir atteint le sommet de l’Everest et ont ensuite été retrouvés morts.

Deux autres alpinistes, un Français et un Népalais, sont morts cette saison au Makalu, le cinquième plus haut sommet du monde.

L’année dernière a été la saison la plus meurtrière sur l’Everest

Le Népal a délivré cette année plus de 900 permis pour ses montagnes, dont 419 pour l’Everest, gagnant plus de 5 millions de dollars de redevances.

Plus de 500 alpinistes et leurs guides ont déjà atteint le sommet de l’Everest après qu’une équipe de cordistes ait atteint le sommet le mois dernier.

La Chine a également rouvert cette année la route du Tibet aux étrangers pour la première fois depuis sa fermeture en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et accueille des centaines d’aventuriers chaque printemps, lorsque les températures sont chaudes et les vents généralement calmes.

Plus de 600 alpinistes ont atteint le sommet de l’Everest l’année dernière, mais c’était aussi la saison la plus meurtrière sur la montagne, avec 18 morts.

La sombre nouvelle de jeudi est arrivée le jour même où l’alpiniste népalais Phunjo Lama a atteint le sommet de l’Everest en 14 heures et 31 minutes, battre le record pour l’ascension de la montagne la plus rapide au monde par une femme. Les grimpeurs mettent généralement des jours pour atteindre le sommet de la montagne de 29 032 pieds, passant des nuits dans ses différents camps pour se reposer et s’acclimater.

Seulement un jour avant que Lama n’établisse son record, un autre alpiniste népalais, le célèbre guide de montagne sherpa Kami Rita, a atteint le sommet de l’Everest. pour une 30ème fois record.

