Deux aides-soignants ont été accusés d’avoir agressé des résidents d’un foyer de soins personnels de Winnipeg – un établissement qui aurait eu connaissance d’allégations d’abus dès février, mais qui ne les a pas signalées à la régie régionale de la santé ou à la police.

Les aides-soignants sont accusés d’actes physiques inappropriés contre cinq résidents d’Extendicare Oakview Place, dans le quartier de Sturgeon Heights à Winnipeg, entre août 2021 et janvier 2022, a déclaré un porte-parole du service de police de Winnipeg.

Aucune des victimes n’a eu besoin de soins médicaux en conséquence.

“Leur enquête a été assez longue et a impliqué de nombreux entretiens avec des témoins, des témoins potentiels; ils auraient parlé avec des membres de la famille ainsi qu’avec les victimes elles-mêmes”, a déclaré le const. a déclaré Dani McKinnon dans une interview mardi.

“[Investigators] est arrivé à la conclusion que les accusations d’agression étaient les accusations les plus appropriées à porter.”

Une femme de 49 ans et une femme de 36 ans ont été arrêtées lundi, a indiqué la police dans un communiqué publié mardi. Le premier est accusé de trois chefs d’agression, tandis que le second est accusé de deux chefs.

Tous deux ont été libérés sous certaines conditions.

Les accusations interviennent après que l’Office régional de la santé de Winnipeg a déclaré en juin que deux dénonciateurs avaient allégué que deux aides-soignants avaient abusé de 15 résidents de la maison de soins privée.

Les allégations ont d’abord été portées à l’attention de la direction locale d’Extendicare par l’intermédiaire d’un lanceur d’alerte en février, a indiqué l’autorité sanitaire.

Cependant, l’ORSW n’a été informée que lorsqu’elle a été approchée directement par un autre dénonciateur le 10 juin, selon un communiqué de presse publié plus tard ce mois-là.

L’Office régional de la santé de Winnipeg a déclaré en juin qu’il y avait des allégations selon lesquelles 15 résidents d’Extendicare Oakview Place avaient été maltraités. (Radio-Canada)

Bien qu’il y ait des allégations selon lesquelles 15 résidents ont été agressés, des accusations n’ont été portées qu’à l’égard de cinq résidents.

Il n’est pas clair s’il y aura d’autres accusations, a déclaré McKinnon mardi.

“A ce stade, je n’ai aucune indication sur d’autres victimes”, a-t-elle déclaré.

Dans une déclaration en ligne mardil’Office régional de la santé de Winnipeg a déclaré que son personnel se rend maintenant régulièrement à Oakview Place pour identifier et atténuer les risques et pour s’assurer que les soins aux résidents respectent les normes.

“Les actions présumées de ces deux membres du personnel ne reflètent pas les valeurs ou les soins sûrs, compatissants et de qualité que la grande majorité des travailleurs des foyers de soins personnels fournissent chaque jour”, indique le communiqué.

Les deux aides-soignants restent en congé, indique le communiqué.

Lors d’une conférence de presse en juin, un porte-parole d’Extendicare a déclaré que le fait que ni l’autorité sanitaire ni la police n’aient été alertées des allégations en février était une violation du protocole de l’entreprise.

“Il est totalement inacceptable que cela n’ait pas eu lieu, et pour cela, nous nous excusons sans réserve auprès des résidents, de leurs familles et de l’ORSW”, a déclaré à l’époque Sandra Goers, directrice régionale de l’entreprise au Manitoba et directrice de la qualité opérationnelle pour l’Ouest canadien. .

“Tu méritais mieux que ça et nous ferons mieux.”

Elle a déclaré que le personnel des sept maisons appartenant à Extendicare au Manitoba serait recyclé sur les politiques de l’entreprise en matière d’abus et de négligence et rappelé son programme de dénonciation.