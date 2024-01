2 adultes et un adolescent tués lorsque la ligne électrique tombe sur un SUV pendant la tempête de verglas à Portland

PORTLAND, Minerai. – Trois personnes ont été tuées, dont un adolescent du secondaire, lorsqu’une ligne électrique sous tension est tombée sur leur véhicule lors d’une tempête de verglas à Portland, dans l’Oregon, mercredi.

La police de Portland et les pompiers se sont précipités sur les lieux après que les appelants au 911 ont signalé qu’une ligne électrique était en panne sur un SUV et que trois personnes étaient maintenant inconscientes à l’extérieur du véhicule, selon Rick Graves, responsable de l’information publique chez Portland Fire & Rescue. Tous les trois ont ensuite été déclarés morts.

Graves dit qu’il semble que les personnes à l’intérieur de la voiture aient eu peur lorsque la ligne sous tension a heurté leur voiture et a tenté de s’échapper. Mais tous trois ont été électrocutés lorsque leurs pieds ont touché le sol.

Un enfant de 2 ans a été retrouvé vivant avec l’une des victimes et transporté d’urgence vers un hôpital local, a indiqué Graves.

“Ce jeune enfant semblait ignorer la situation qui venait de se produire”, a déclaré Graves à FOX Weather. “Et c’était une scène émouvante, c’était émouvant.”

COMBIEN DE GLACE EST NÉCESSAIRE POUR COUPER L’ÉNERGIE ET ​​ENDOMMAGER LES ARBRES ?

L’une des victimes a été identifiée comme étant une étudiante en deuxième année dans un lycée voisin de Milwaukie, selon FOX 12 Oregon.

Graves a déclaré que si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire avec un fil sous tension dans votre véhicule, vous devriez rester à l’intérieur.

“La meilleure chose à faire est de rouler en toute sécurité dans le véhicule. L’isolation fournie par le caoutchouc des pneus au sol vous gardera en sécurité à l’intérieur du véhicule”, a déclaré Graves. “Mais une fois que vous commencez à sortir et que vous touchez vous-même le véhicule en plus de toucher le sol, vous faites partie de ce circuit électrique et, malheureusement, vous pouvez avoir de graves conséquences. Attendez que des professionnels viennent mettre les lignes hors tension. “

La tempête a causé de nombreux dégâts dans le nord-ouest de l’Oregon

Plusieurs arbres et lignes électriques sont tombés dans la région alors que des heures de pluie verglaçante ont entraîné une épaisse accumulation de glace. De nombreuses zones ont signalé au moins un dixième à un quart de pouce de glace, les zones plus proches de l’air arctique s’échappant de la gorge du fleuve Columbia signalant une glace de 0,75 pouce d’épaisseur.

Au plus fort de la tempête mercredi, environ 90 000 personnes étaient privées d’électricité dans l’Oregon, même si environ la moitié de ces pannes étaient dues à une tempête de verglas précédente le week-end dernier.

QUE SAVOIR SUR LES TEMPÊTES DE VERGLAÇAGE

Springfield, Oregon, résident Tyler Kranz vidéo postée sur X montrant des dégâts étendus aux arbres sous une épaisse couche de glace laissée par les deux tempêtes consécutives.

“Il s’agit des pires dégâts causés par une tempête hivernale que j’ai jamais vu (dans la région de Springfield)”, a-t-il écrit sur X. “Presque tous les arbres ont été endommagés ou abattus. Les lignes électriques sont tombées partout. Priez pour l’Oregon!”

Les écoles ont été fermées dans les régions métropolitaines de Portland et de Vancouver alors que les services de transport en commun ont été fermés ou ont fonctionné avec un service réduit. L’Interstate 84 a été fermée pendant une grande partie de la journée dans les gorges du fleuve Columbia en raison de fortes gelées et de vents violents, tandis que les équipes du ministère des Transports étaient occupées à nettoyer les épaves et les embranchements sur les autoroutes de la région de Portland.

Graves a déclaré que son bureau avait répondu à quatre fois plus d’appels que lors d’une journée typique pendant la tempête hivernale qui a duré plusieurs jours.

“Cette glace alourdit les lignes électriques des arbres ou des branches d’arbres et cause des problèmes importants”, a déclaré Graves. “La myriade d’urgences auxquelles notre organisation répond est continue et généralisée.”

NEIGE, GLISSE, PLUIE VERGLACANTE ET GRÊLE : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

D’autres pluies verglaçantes sont possibles jeudi soir

La région de Portland n’en a peut-être pas fini avec la menace de pluie verglaçante, car un autre système de tempête se dirige vers le nord-ouest de l’Oregon jeudi soir et dure jusqu’à vendredi matin.

Alors que la masse d’air arctique s’est quelque peu modérée jeudi matin, maintenant les précipitations sous forme de pluie, la nouvelle tempête devrait à nouveau attirer de l’air plus froid de l’est de l’Oregon vers la région de Portland à travers la gorge du fleuve Columbia, ramenant les températures à la surface en dessous de zéro et renouvelant la menace de pluie verglaçante. Les nouvelles accumulations de glace pourraient atteindre 0,20 pouce, selon le National Weather Service.

Les avis météorologiques hivernaux couvrent à nouveau la région métropolitaine de Portland jusqu’à vendredi matin pour une autre série d’accumulations de pluie verglaçante.

Les menaces hivernales prennent fin vendredi alors que l’air plus doux commence à se propager vers le nord-ouest, amenant les températures au-dessus de zéro.

Au cours du week-end, les températures grimperont au-dessus de la moyenne à mesure que des tempêtes de pluie plus typiques se déplaceront au large de l’océan Pacifique et que les niveaux de neige s’élèveront bien au-dessus des basses terres.