2 adolescents nord-coréens condamnés à 12 ans de travaux forcés pour avoir regardé de la K-Pop

Séoul :

Des séquences vidéo publiées par une organisation qui travaille avec les transfuges nord-coréens montrent que les autorités nord-coréennes condamnent publiquement deux adolescents à 12 ans de travaux forcés pour avoir regardé de la K-pop.

Les images, qui montrent les deux jeunes de 16 ans condamnés à Pyongyang pour avoir regardé des films et des vidéoclips sud-coréens, ont été publiées par l’Institut de développement du Sud et du Nord (SAND).

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les images, qui ont été rapportées pour la première fois par la BBC.

La Corée du Nord impose depuis des années des peines sévères à toute personne surprise en train de profiter de divertissements sud-coréens ou de copier la façon dont les Sud-Coréens s’expriment dans une guerre contre les influences extérieures depuis qu’une nouvelle loi radicale sur la « pensée anti-réactionnaire » a été imposée en 2020.

“A en juger par la lourde sanction, il semble que cela doive être montré aux gens de toute la Corée du Nord pour les avertir. Si c’est le cas, il semble que ce style de vie de la culture sud-coréenne soit répandu dans la société nord-coréenne”, a déclaré Choi Kyong-hui, président de SAND et docteur en sciences politiques de l’Université de Tokyo, qui a quitté la Corée du Nord en 2001.

“Je pense que cette vidéo a été montée vers 2022… Ce qui est gênant pour (le dirigeant nord-coréen) Kim Jong Un, c’est que les jeunes de la génération Y et de la génération Z ont changé leur façon de penser. Je pense qu’il travaille à le ramener au Nord. à la coréenne.”

La vidéo, réalisée par les autorités nord-coréennes, montre un grand procès public au cours duquel les deux étudiants en blouse grise sont menottés sous les yeux d’environ 1 000 étudiants dans un amphithéâtre. Tous les étudiants, y compris les deux jeunes de 16 ans, portent des masques, ce qui suggère que les images ont été tournées pendant la pandémie de COVID.

Les étudiants ont été condamnés, selon la vidéo, après avoir été reconnus coupables d’avoir regardé et diffusé des films, de la musique et des vidéoclips sud-coréens pendant trois mois.

“Ils ont été séduits par la culture étrangère… et ont fini par gâcher leur vie”, déclare le narrateur, alors que la vidéo coupe des jeunes filles menottées et des femmes de Pyongyang portant la mode et les coiffures sud-coréennes.

La Corée du Nord solitaire et le Sud riche et démocratique sont techniquement toujours en guerre après que leur conflit de 1950-1953 s’est terminé par une trêve et non par un traité de paix, et sont divisés par une zone démilitarisée (DMZ) fortement fortifiée.

