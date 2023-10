2 adolescents inculpés de meurtre et de coups et blessures lors du délit de fuite mortel d’un cycliste capturés en vidéo

RENO, Nevada (AP) — Deux adolescents ont été inculpés vendredi et inculpés en tant qu’adultes de plusieurs crimes, notamment de meurtre et de vol de voiture, après avoir prétendument enregistré le moment où ils ont ciblé et frappé mortellement un cycliste lors d’un délit de fuite à Las Vegas.

La police a déclaré avoir lié les adolescents, qui avaient alors 17 et 16 ans, à au moins trois délits de fuite dans la matinée du 14 août. L’acte d’accusation s’étend sur les accusations auxquelles les adolescents étaient déjà confrontés.

L’Associated Press ne nomme pas les adolescents en raison de leur âge au moment des crimes présumés. Les messages sollicitant des commentaires qui ont été laissés vendredi soir aux avocats des adolescents, P. David Westbrook et Daniel Hill, n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Les délits de fuite présumés incluent l’accident qui a tué le cycliste Andreas « Andy » Probst, un ancien chef de la police à la retraite de 64 ans de la ville de Bell, à l’extérieur de Los Angeles, qui pédalait sur le bord d’une route lorsque il a été touché.

La vidéo, tournée depuis le siège passager avant d’un véhicule prétendument volé, le montre s’approchant de Probst par derrière sur une route par ailleurs sans circulation. Des voix masculines peuvent être entendues en train de rire tandis que le véhicule se dirige vers Probst et enfonce le vélo. Probst est projeté en arrière sur le capot et dans le pare-brise. Il est alors aperçu au sol à côté du trottoir.

Outre le meurtre et le cambriolage résidentiel, les adolescents ont été inculpés de coups et blessures, de tentative de meurtre et de cambriolage résidentiel, ainsi que de plusieurs chefs de vol qualifié d’automobile et de possession d’un véhicule volé.

Le plus jeune adolescent a également été inculpé de possession d’outils de cambriolage.

En vertu de la loi du Nevada, la peine la plus sévère que les adolescents pourraient recevoir pour meurtre, s’ils sont reconnus coupables, est de 20 ans de prison à perpétuité, et non la peine de mort. C’est parce qu’ils n’avaient pas 18 ans au moment où ils ont été accusés des crimes. L’un d’eux a depuis eu 18 ans.

Les deux adolescents sont en détention sans caution.

