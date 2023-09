2 adolescents détenus dans une affaire vidéo de délit de fuite mortel d’un cycliste comparaissent devant un tribunal pour adultes de Las Vegas

LAS VEGAS (AP) — Deux adolescents ont fait de très brèves comparutions initiales jeudi devant un tribunal pour adultes de Las Vegas, où un procureur a déclaré qu’ils feraient face à des accusations de meurtre, de tentative de meurtre et d’autres accusations après s’être soi-disant filmés en train d’écraser intentionnellement une voiture volée sur un cycliste pédalant. au bord d’une route, le tuant.

Les adolescents, âgés de 18 et 16 ans, ont comparu séparément devant un juge qui a prévu de comparaître à nouveau mardi prochain devant le tribunal de Las Vegas. Ni l’un ni l’autre n’ont parlé ni n’ont été invités à plaider, et tous deux étaient détenus sans caution.

La police a déclaré cette semaine que des preuves montrent que les adolescents étaient responsables ensemble d’au moins trois délits de fuite le matin du 14 août, y compris l’accident qui a tué le cycliste Andreas « Andy » Probst, 64 ans, ancien chef de la police à la retraite de la Ville de Bell, dans la région de Los Angeles.

L’Associated Press ne nomme pas les adolescents en raison de leur âge.

Leurs dossiers ont été traités individuellement car le plus âgé, qui avait alors 17 ans, a été arrêté le jour des accidents pour délit de fuite mortel et possession d’un véhicule volé. Le jeune homme de 16 ans a été arrêté mardi, soupçonné de meurtre et d’autres accusations, après que la vidéo de l’accident de vélo ait largement circulé sur Internet.

« Ces deux accusés seront accusés de meurtre ouvert, de tentative de meurtre et de nombreuses autres accusations connexes », a déclaré le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson, aux journalistes devant le tribunal. Il a déclaré que les procureurs chercheraient à juger les affaires ensemble et à obtenir une caution élevée en attendant le procès. Il a qualifié les adolescents de danger pour la communauté.

« Les événements dans ces affaires sont liés », a déclaré Wolfson. « Je suis convaincu que ces dossiers seront consolidés. »

Les adolescents ne peuvent pas risquer la peine de mort. En vertu de la loi du Nevada, s’ils sont reconnus coupables par un tribunal pour adultes de meurtre commis avant l’âge de 18 ans, la peine la plus sévère qu’ils peuvent encourir est de 20 ans à la prison à vie.

Seul l’adolescent le plus âgé était représenté par un avocat. David Westbrook, un défenseur public qui le représente, a refusé de commenter l’affaire en dehors du tribunal, mais a confirmé que son client avait 17 ans lorsqu’il a été arrêté le mois dernier et qu’il avait 18 ans en détention.

La juge Rebecca Saxe a déclaré au jeune de 16 ans qu’il ferait désigner un avocat lors de sa prochaine comparution devant le tribunal.

La veuve de Probst, Crystal Probst, et sa fille, Taylor Probst, étaient présentes au tribunal pour l’audience de jeudi, mais sont parties immédiatement après sans parler aux journalistes. Taylor Probst s’est exprimé publiquement lors d’une conférence de presse avec la police mardi.

La vidéo, tournée depuis le siège du passager avant, montre le véhicule s’approchant de Probst par derrière alors qu’il roule près du trottoir sur une route autrement sans circulation. Des voix masculines dans la voiture peuvent être entendues en train de rire tandis que le véhicule se dirige vers Probst et enfonce le vélo. Probst se précipite en arrière sur le capot et dans le pare-brise. Il est alors aperçu au sol à côté du trottoir.

La police a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la vidéo jusqu’à ce qu’un agent des ressources d’une école secondaire la fournisse aux enquêteurs deux semaines plus tard. Le 29 août, la police a annoncé qu’elle recherchait le passager qui avait enregistré la vidéo.

Wolfson a refusé de dire jeudi si la police disposait du téléphone portable sur lequel la vidéo aurait été enregistrée.

Selon la police, les adolescents ont d’abord heurté un cycliste de 72 ans alors qu’ils se trouvaient dans une berline Hyundai volée, sont partis, ont percuté une Toyota Corolla et sont repartis avant de heurter Probst.

Ken Ritter, Associated Press