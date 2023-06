2 adolescents accusés d’avoir poignardé à la station de transport en commun de la Colombie-Britannique

Selon la police, un homme a été poignardé et une femme agressée à la station de SkyTrain du Lower Mainland

DOSSIER – La police de New Westminster a déclaré que des accusations de voies de fait graves, de vol qualifié et d’agression armée avaient été approuvées contre un jeune de 16 et 17 ans à la suite de l’attaque au couteau du 10 avril à la station Columbia SkyTrain. La police de New Westminster est photographiée lors d’une enquête sur une fusillade le 18 avril 2023. (Shane MacKichan)

Deux adolescents ont été arrêtés et accusés d’avoir poignardé une station du Lower Mainland SkyTrain plus tôt cette année.

La police de New Westminster a déclaré que des accusations de voies de fait graves, de vol qualifié et d’agression armée avaient été approuvées contre un jeune de 16 et 17 ans à la suite de l’attaque au couteau du 10 avril à la station Columbia SkyTrain.

« Il s’agissait d’un incident insensé et violent qui a laissé un homme gravement blessé », a déclaré le Sgt. André Leaver. « Il est inquiétant de voir l’âge de ces suspects et nous espérons qu’ils réalisent la gravité de leurs actes et prennent de meilleures décisions à l’avenir.

Le 10 avril, la police a été appelée à la station SkyTrain après qu’un homme a été poignardé et qu’une femme a été agressée par un groupe d’adolescents qu’ils ne connaissaient pas.

À l’époque, la police a déclaré qu’une altercation avait eu lieu entre deux groupes à l’intérieur de la gare du SkyTrain, ce qui avait conduit à poignarder la victime.

Selon la police, l’un des adolescents est toujours en détention, tandis que l’autre a été libéré en attendant une future comparution devant le tribunal. Leurs noms ne peuvent pas être divulgués en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

