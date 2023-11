2 actions technologiques sous le radar à acheter en 2023

Il existe des milliers de valeurs technologiques parmi lesquelles les investisseurs peuvent choisir, mais la plupart ont tendance à se concentrer sur une poignée de noms seulement. C’est compréhensible dans une certaine mesure puisque des entreprises comme Pomme, Microsoft et Métaplateformes générer d’énormes profits grâce à leur clientèle mondiale.

La bonne nouvelle est que sortir de cette petite bulle de valeurs technologiques populaires peut générer une excellente diversification et des valeurs attrayantes. Examinons quelques-uns de ces héros méconnus qui méritent d’être placés sur votre liste de surveillance en matière d’investissement.

1.Garmin

Si vous aimez Apple pour son innovation technologique, envisagez de posséder son rival moins célèbre. Garmin (GRMN 1,20%). Le géant des appareils GPS a récemment publié des résultats impressionnants, avec des ventes au troisième trimestre en hausse de 12 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars. Cette impulsion a été facilitée par la croissance de quatre des cinq principales catégories de produits de Garmin, qui couvrent les montres intelligentes et les trackers de fitness ainsi que les plates-formes marines et aéronautiques plus complexes. “Nous avons réalisé une performance exceptionnelle au troisième trimestre”, a déclaré le PDG Cliff Pemble aux investisseurs début novembre.

Les finances de Garmin sont également exceptionnelles. Le flux de trésorerie est solidement positif et la marge bénéficiaire se maintient au-dessus de 20 % des ventes, non loin du pic que les investisseurs ont vu, soit environ 25 % des ventes pendant la pandémie.

Garmin prévoit de mettre à profit son avantage en matière d’innovation dans ses niches d’appareils GPS avec un calendrier chargé de nouvelles versions dans les années à venir. Les investisseurs peuvent examiner un long historique de gains sur ce point lorsqu’ils jugent les perspectives de l’entreprise. À plus long terme, les actionnaires peuvent s’attendre à bénéficier du succès de Garmin en matière d’augmentation des ventes et des marges bénéficiaires jusqu’en 2024 et au-delà.

2. Réseaux Palo Alto

Vous pourriez être rebuté par la valorisation boursière de Microsoft de 2,7 billions de dollars, reflet de sa présence dominante dans plusieurs énormes niches logicielles. Si cela vous décrit, pensez Réseaux de Palo Alto (PANW -0,41%) comme moyen d’obtenir une exposition ciblée au secteur de la cybersécurité.

Palo Alto Networks a signalé une hausse fulgurante de ses ventes de 18 % pour la période de vente qui s’est terminée fin juillet. Les revenus ont été augmentés par la demande de solutions de cybersécurité plus complètes et de la plate-forme unique de l’entreprise qui intègre de nombreuses technologies d’intelligence artificielle (IA). Ce créneau s’avère résilient même si les responsables informatiques réduisent leurs dépenses dans d’autres domaines, et ce facteur contribue à propulser Palo Alto Networks vers l’avant.

Comme dans le cas de Garmin, il y a aussi beaucoup à apprécier dans la performance financière de cette entreprise. Palo Alto Networks a déclaré des bénéfices positifs l’année dernière et la direction est déterminée à s’appuyer sur ces succès au cours de l’exercice 2024 et au-delà. Le bénéfice ajusté, c’est-à-dire non basé sur les principes comptables généralement reconnus (PCGR), devrait augmenter d’environ 20 % cette année, estime l’entreprise, alors que le flux de trésorerie disponible atteint près de 40 % des ventes.

Bien sûr, il faudra de nombreuses années avant que Palo Alto puisse atteindre une marge bénéficiaire de plus de 40 % sur les ventes que Microsoft génère régulièrement. Mais le spécialiste du logiciel en tant que service a de bonnes chances d’augmenter ses marges à deux chiffres, potentiellement d’ici 2025. C’est une histoire de croissance que de nombreux actionnaires apprécieront d’observer alors que le secteur de la cybersécurité continue de se développer dans les années à venir.