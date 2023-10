L’industrie technologique se développe rapidement à mesure que les progrès des puces et de l’intelligence artificielle (IA) libèrent le potentiel d’innombrables autres secteurs.

Le marché technologique est connu pour sa richesse en valeurs de croissance, de nombreuses entreprises bénéficiant d’une innovation constante. En fait, au cours de la dernière décennie, le Secteur technologique Nasdaq-100 l’indice a grimpé de 325%. Comparativement, le Nasdaq Composite a augmenté de 219% au cours de la même période.

Grâce à la puissance de l’IA et d’autres domaines à forte croissance, le marché technologique dispose d’un énorme potentiel pour les 10 prochaines années. Ce n’est donc pas une mauvaise idée d’investir dans quelques acteurs clés du secteur et de bénéficier de leur développement à long terme.

Voici deux des actions technologiques les plus intelligentes à acheter en 2023 et au-delà.

1. Alphabet : abrite les deux sites les plus visités au monde

En tant que quatrième entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière, Alphabet (NASDAQ : GOOG) (NASDAQ : GOOGL) a l’habitude d’offrir à ses actionnaires une croissance fiable. Il s’agit du plus grand nom sur le marché de la publicité numérique, évalué à 680 milliards de dollars, et représente une part de marché importante de 25 %.

Sa domination dans l’industrie est principalement due aux immenses bases d’utilisateurs de Google et YouTube, les premier et deuxième sites Web les plus visités au monde. Aux côtés d’Android et des nombreux autres services de Google, Alphabet a créé des opportunités publicitaires infinies.

L’entreprise a été confrontée à des difficultés l’année dernière, car des vents macroéconomiques contraires ont entraîné une réduction des dépenses publicitaires. Cependant, Alphabet est revenu en force cette année, atteignant une croissance des revenus de 11 % sur un an au troisième trimestre 2023. Cette hausse est principalement due à l’augmentation des ventes dans la recherche Google et sur YouTube.

Malgré les résultats globalement positifs, les ratés de la croissance de Google Cloud ont fait chuter les actions d’Alphabet de près de 12 % depuis le 24 octobre. Wall Street a reculé alors que l’entreprise semble perdre de la vitesse face aux géants du cloud. Microsoft et Amazone.

Cependant, la baisse des actions n’a fait que rendre les actions Alphabet plus attractives en tant qu’investissement à long terme. Le graphique ci-dessus montre que le ratio cours/bénéfice d’Alphabet est le plus bas parmi les « Big Five » de la technologie, ce qui fait de ses actions une bonne affaire en ce moment.

L’entreprise est peut-être confrontée à des défis sur le marché du cloud, mais il ne faut pas oublier que plus de 80 % de ses revenus proviennent toujours de la publicité, qui a prospéré cette année. En conséquence, Alphabet pourrait être l’une des actions technologiques les plus intelligentes à acheter à l’heure actuelle.

2. Nvidia : une année de croissance fulgurante

En 2023, Nvidia (NASDAQ : NVDA) a facilement connu l’une de ses meilleures années d’activité depuis sa création il y a 30 ans. Les actions de la société ont grimpé d’environ 176 % depuis le début de l’année, reflétant son ascension au sommet du le marché de l’IA. Les années de domination de Nvidia sur le marché des unités de traitement graphique (GPU) l’ont parfaitement positionné pour conquérir des parts de marché dans l’IA, les puces étant un élément essentiel du développement des modèles d’IA.

Le succès du géant de la technologie cette année a donné lieu à un deuxième trimestre 2024 exceptionnel (se terminant en juillet). Les revenus ont grimpé de 101 % sur un an au cours du trimestre, après une hausse de 171 % dans le segment des centres de données.

Pendant ce temps, le bénéfice d’exploitation a augmenté de plus de 1 200 %, atteignant près de 7 milliards de dollars. Nvidia a considérablement profité de l’augmentation de la demande de GPU alors que d’innombrables entreprises ont orienté leurs activités vers l’IA.

Nvidia pourrait ne pas générer la même croissance l’année prochaine que les fabricants de puces concurrents comme Micro-systèmes avancés et Intel publier de nouveaux GPU. Cependant, l’avance de Nvidia dans l’industrie lui a permis de gagner une part de marché estimée à 90 % dans les puces IA, ce qui rendra difficile son détrône.

Le récent trimestre du géant de la technologie a prouvé à quel point l’IA peut être rentable. Nvidia a probablement un avenir lucratif devant lui, et Wall Street semble être d’accord. L’objectif de cours moyen sur 12 mois de la société est de 641 $, ce qui entraînerait une croissance des actions de près de 60 %.

Nvidia a encore beaucoup à offrir aux nouveaux investisseurs, ce qui en fait une excellente option cette année.

10 actions que nous préférons à Alphabet

Lorsque notre équipe d’analystes a une astuce boursière, il peut s’avérer payant de l’écouter. Après tout, le bulletin d’information qu’ils diffusent depuis plus d’une décennie, Conseiller en actions Motley Foola triplé le marché.*

Ils viennent de révéler ce qu’ils pensent être le dix meilleures actions pour que les investisseurs achètent dès maintenant… et Alphabet n’en faisait pas partie ! C’est vrai : ils pensent que ces 10 actions constituent des achats encore meilleurs.

Voir les 10 valeurs

*Stock Advisor revient le 23 octobre 2023

Suzanne Frey, cadre chez Alphabet, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ancienne directrice du développement du marché et porte-parole de Facebook et sœur du PDG de Meta Platforms Mark Zuckerberg, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Daniel Cook n’a aucune position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft et Nvidia. The Motley Fool recommande Intel et recommande les options suivantes : appels longs de 57,50 $ en janvier 2023 sur Intel et appels longs de 45 $ en janvier 2025 sur Intel. Le Fou Motley a un politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.