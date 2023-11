2 actions technologiques à méga-capitalisation pour les investisseurs en dividendes

Le discours dominant sur le marché boursier en 2023 est que les actions technologiques – et plus particulièrement, intelligence artificielle (IA) des noms – s’est massivement redressé au cours de la première mi-tempsalors que les actions versant des dividendes ont pris du retard. Cependant, la réalité est qu’il existe un certain nombre de chevauchements entre ces deux groupes, et à mesure que nous nous rapprochons de 2024, il vaut la peine d’ajouter une exposition à certains de ces noms pour aider à positionner votre portefeuille pour des rendements solides face à incertitudes macroéconomiques persistantes.

Voici un aperçu de deux noms technologiques à grande capitalisation qui devraient augmenter leurs bénéfices l’année prochaine, tous deux notés à l’achat par les analystes – et offrant aux investisseurs une longue histoire de croissance des dividendesaussi.

Systèmes Cisco

Le géant du logiciel Cisco Systems (CSCO) est une société multinationale américaine de communications numériques et de technologies de l’information, surtout connue pour son empreinte considérable dans les domaines des réseaux d’entreprise, de la sécurité et des logiciels. CSCO a une capitalisation boursière de 210,85 milliards de dollars et offre un rendement en dividende de 2,98 %, soutenu par plus d’une décennie de croissance.

Au cours des 52 dernières semaines, le CSCO est en hausse de 18,7 %, sous-performant le rallye de 33,8 % de l’indice Nasdaq-100, à forte composante technologique. ($IUXX)mais devant le gain de 11,6% de l’indice S&P 500 ($SPX).

La société a signalé flux de trésorerie opérationnel de 19,9 milliards de dollars pour l’exercice 2023, en hausse de 50 % sur un an. La quantité remarquable de liquidités de Cisco lui a permis de restituer 2,8 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d’actions et de dividendes au dernier trimestre.

Les investisseurs doivent noter que Cisco devrait publier ses résultats mercredi prochain15 novembre. Pour l’avenir, les analystes s’attendent à ce que CSCO augmente ses bénéfices de 4,4 % à 3,57 $ par action au cours de l’exercice 2024, avec une croissance supplémentaire de 4,5 % prévue pour 2025. Cisco, quant à lui, prévoit que son acquisition en cours de Splunk (SPLK) commencera à augmenter le bénéfice ajusté dès la deuxième année d’intégration.

Les analystes sont haussier sur le titre, avec une note consensuelle « achat modéré » et un seul « vente » sur 18 analystes couverts. L’objectif de prix moyen de 58,68 $ représente une hausse attendue de 11,5 % par rapport aux niveaux actuels.

Broadcom Ltd

En tant que concepteur, développeur et fournisseur de dispositifs à semi-conducteurs, Broadcom (AVGO) a été l’un des principaux bénéficiaires du boom de l’IA de cette année. Valorisées à une capitalisation boursière de 376,15 milliards de dollars, les actions Broadcom offrent un rendement en dividende de 2,02 %. Ce paiement aux actionnaires a augmenté de manière constante depuis plus d’une décennie.

AVGO a augmenté de plus de 94 % au cours des 52 dernières semaines, surperformant facilement le Nasdaq-100 et le S&P 500.

Dernier quartBroadcom a augmenté son EBITDA ajusté de 8 % sur un an et a généré 4,72 milliards de dollars de trésorerie d’exploitation, dont 2,17 milliards de dollars dépensés en dividendes et en rachats. Même si l’acquisition de VMware (VMW) par le fabricant de puces est toujours en attente d’approbation par les autorités chinoises – et dans un contexte de relations de plus en plus glaciales entre les États-Unis et la Chine – les analystes s’attendent à ce qu’AVGO augmente ses bénéfices d’environ 8 % au cours de cet exercice et en 2024.

Les analystes de Wall Street sont extrêmement optimiste sur le titre, avec 15 notes « achat fort » et zéro « vente » sur 20 analystes couverts. Broadcom a un objectif de cours moyen de 956,56 $, ce qui représente une légère remise par rapport au cours de clôture de vendredi, au-dessus de 957 $. Cependant, un certain nombre d’analystes – y compris ceux de Bank of America, Baird et Bernstein – ont désormais des objectifs de prix de 1 000 $ ou plus pour AVGO.

