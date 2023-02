2 actions Club assez valorisées poursuivront leurs bons départs en 2023

Il pourrait y avoir plus d’avantages à venir pour les participations du Club Disney (DIS) et Wells Fargo (WFC). Les deux actions ont connu de bons départs cette année, mais restent à un prix raisonnable et très appréciées des analystes de Wall Street. C’est la conclusion d’un écran que nous avons mené sur Jim Cramer’s Charitable Trust, le portefeuille que nous utilisons pour le Club. Voici ce que nous recherchions, en utilisant les données compilées par FactSet : Gains depuis le début de l’année de 10 % ou plus, sur la base de la clôture de jeudi. Cela signifie que les actions ont confortablement surperformé le S&P 500, qui a grimpé de 6,3 % sur la même période. Avoir une note d’achat ou de surpondération d’au moins les deux tiers des analystes qui couvrent l’entreprise, un signe que Wall Street est optimiste quant à l’avenir. Avoir une hausse de 10 % ou plus par rapport à l’objectif de prix moyen de la communauté des analystes, sur la base de la clôture de jeudi. C’est une autre façon d’évaluer les attentes futures de Wall Street pour le titre. Avoir un ratio cours/croissance des bénéfices (PEG) égal ou inférieur au ratio PEG du S & P 500. Cela suggère qu’une action se négocie à une valeur relative compte tenu de la croissance prévue de ses bénéfices. Le ratio PEG est un moyen d’analyser la valeur d’une action, offrant une autre couche de considérations par rapport au ratio cours/bénéfice traditionnel. Contrairement au ratio P/E couramment cité, le ratio PEG permet aux investisseurs d’intégrer la croissance estimée des bénéfices dans leurs analyses, au lieu de considérer uniquement le niveau absolu des bénéfices futurs projetés. Essentiellement, cela aide les investisseurs à déterminer s’ils paient trop cher aujourd’hui pour la croissance estimée d’une entreprise. Un rapport PEG inférieur est considéré comme meilleur. C’est pourquoi nous voulions trouver des actions Club avec un ratio PEG inférieur au ratio PEG du S&P 500 de 1,64. Disney (DIS) DIS YTD montent la performance boursière de Disney depuis le début de l’année. Les analystes qui évaluent le titre comme un achat ou une surpondération : 83 % Objectif de cours moyen : 126,4 $ par action, ce qui implique une hausse de 14,5 % par rapport à la clôture de jeudi. Ratio PEG : 1,1 Nous sommes d’accord avec Wall Street et comme Disney (DIS) ici. Les investisseurs recommencent à croire en l’histoire de Disney, après deux années difficiles qui ont vu le titre chuter de 14,5 % et 44 % en 2021 et 2022, respectivement. Jusqu’à la clôture de jeudi, les actions de Disney ont grimpé de 27 % depuis le début de l’année. Et, comme le montre notre écran, Disney se négocie toujours à un prix relativement juste compte tenu de la croissance des bénéfices qu’il pourrait débloquer une fois que sa division de streaming perdant de l’argent ne pèsera plus sur la rentabilité globale de l’entreprise. Dans une interview à CNBC jeudi, Bob Iger, qui est revenu en tant que PDG de Disney en novembre après une retraite de deux ans, a réitéré l’engagement que Disney+ sera rentable d’ici la fin de l’exercice 2024. Le géant des médias et du divertissement est actuellement au deuxième trimestre. de son exercice 2023. Wells Fargo WFC YTD montent la performance des actions de Wells Fargo depuis le début de l’année. Les analystes qui évaluent le titre comme un achat ou une surpondération : 79 % Objectif de cours moyen : 54,4 $ par action, ce qui implique une hausse de 12,2 % par rapport à la clôture de jeudi. Ratio PEG : 0,7 à plus long terme au fur et à mesure que son redressement pluriannuel se déroule. En décembre, l’un des plus grands dépassements réglementaires restants de Wells Fargo liés aux scandales passés a été levé. C’est une bonne nouvelle pour la partie de notre thèse qui repose sur la levée éventuelle par les régulateurs du plafond des actifs de Wells Fargo, ce qui limite effectivement sa capacité à émettre de nouveaux prêts. Plus récemment, Wells Fargo a publié des prévisions de dépenses pour l’ensemble de l’année inférieures aux attentes, concrétisant la partie de notre thèse axée sur le contrôle des coûts pour accroître la rentabilité. Conclusion Bien que ces deux participations du Club se soient bien comportées pour commencer 2023, la valorisation de chacune n’a pas été étirée compte tenu de la croissance des bénéfices prévue à l’avenir. À la clôture de jeudi, les deux actions se négociaient en dessous de leur ratio cours/bénéfice moyen des cinq dernières années. Nous avons une note de 1 sur Wells Fargo et Disney, ce qui signifie que nous serions acheteurs aux prix actuels. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long WFC et DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une famille masquée passe devant le château de Cendrillon dans le Magic Kingdom, à Walt Disney World à Lake Buena Vista, en Floride. Sentinelle d’Orlando | Service de nouvelles de la tribune | Getty Images