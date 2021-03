WASHINGTON – Deux hommes ont été arrêtés et accusés d’avoir agressé le policier du Capitole Brian Sicknick, décédé après l’émeute du 6 janvier, mais ils n’ont pas été accusés de l’avoir tué, selon les documents d’accusation.

Julian Elie Khater, 32 ans, du State College, Pennsylvanie, et George Pierre Tanios, 39 ans, de Morgantown, Virginie-Occidentale, ont été arrêtés dimanche. Ils ont chacun été inculpés de neuf chefs d’agression contre Sicknick, dont trois chefs d’agression d’un officier des États-Unis avec une arme mortelle, de complot en vue de blesser un officier et de violence physique pour des motifs restreints.

Les deux hommes ont comparu devant le tribunal lundi pour entendre la nature des accusations et les peines maximales. Chaque accusation d’agression est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende de 250 000 $.

Le juge Michael Aloi, en Virginie-Occidentale, a fait droit à la demande du gouvernement de détenir temporairement Tanios et lui a assigné des défenseurs publics. La magistrate américaine Leda Wettre du New Jersey a accédé à la demande du gouvernement de détenir temporairement Khater, qui a engagé l’avocat Steven Altman pour le représenter.

Les accusés pourront plaider pour la mise en liberté sous caution et la mise en liberté en attendant le procès lors des prochaines audiences.

La police du Capitole a publié un communiqué indiquant que l’enquête sur la mort de Sicknick se poursuit et que l’agence ferait des commentaires lorsqu’elle serait terminée.

«L’attaque contre le Capitole américain et contre nos policiers, dont Brian Sicknick, était une attaque contre notre démocratie», a déclaré le chef par intérim de la police du Capitole américain Yogananda Pittman. «Ceux qui ont commis ces crimes odieux doivent être tenus pour responsables, et – laissez-moi être clair que ces actions illégales ne sont pas et ne seront pas tolérées par ce département.»

Khater est vu sur une vidéo en train de décharger un spray d’une boîte blanche avec un haut noir sur le visage de Sicknick et d’autres agents, selon des documents de charge. «Donnez-moi cet ours (juron)», aurait dit Khater à Tanios avant de mettre la main dans son sac à dos, selon une vidéo citée dans les documents de mise en accusation.

Khater est vu dans la vidéo tenant une cartouche et l’agitant d’un côté à l’autre, à environ 5 à 8 pieds de trois officiers, dont Sicknick, selon le document d’accusation. Chacun des officiers a réagi « à quelque chose qui les frappait au visage », selon le document d’accusation.

Un agent non identifié du FBI a juré en accusant des documents que Khater et Tanios «travaillaient ensemble pour attaquer les agents des forces de l’ordre avec une substance chimique inconnue en pulvérisant des agents directement sur le visage et les yeux».

Les procureurs ont porté plainte après que des conseils aient aidé le FBI à identifier Khater et Tanios à partir d’images recherchées publiées à partir d’une vidéo de surveillance et de séquences de caméras corporelles portées par des officiers, selon la plainte.

Khater a été arrêté alors qu’il débarquait d’un avion à l’aéroport international de Newark dans le New Jersey, selon le ministère de la Justice. Tanios a été arrêté à son domicile, a indiqué le département.

Tanios a été identifié en partie en portant une chemise avec un logo «Sandwich University» pour sa sandwicherie, selon le document de mise en accusation. Il a reçu la marque «King of the Fat Sandwich» en 2016, selon le US Patent and Trademark Office.

Il a déposé une requête en faillite au titre du chapitre 7 en mai 2020, affirmant qu’il devait 506750 $, dont 170809 $ à l’Internal Revenue Service et 234037 $ à l’État de Virginie-Occidentale, selon les archives du tribunal fédéral. L’affaire a été classée en septembre 2020, selon les archives judiciaires.

Environ 300 personnes ont été inculpées devant un tribunal fédéral pour les violences du 6 janvier. Les accusés ont voyagé depuis au moins 40 États et étaient âgés de 18 à 70 ans, selon une étude du programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington.

Les autorités ont déclaré que Sicknick était mort dans l’exercice de ses fonctions le lendemain de l’émeute. La police du Capitole a déclaré qu’il s’était effondré dans un bureau de district après s’être engagé avec des émeutiers et qu’il était décédé le lendemain dans un hôpital. Sicknick a rapporté à ses supérieurs et à ses collègues qu’il avait été aspergé au visage, selon les documents d’accusation.

Mais la cause précise de la mort de Sicknick n’a pas encore été signalée. Un spray chimique a été suspecté.

Environ 140 policiers ont été blessés lors de l’attaque, souffrant de blessures à la tête et au dos, aux yeux coupés et aux doigts coupés. Une vidéo de sécurité diffusée lors du procès de destitution au Sénat de l’ancien président Donald Trump a montré des officiers battus, piétinés et au moins un écrasé dans une porte.

Contribuant: Dinah Pulver