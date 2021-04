Deux suspects d’émeute accusés d’avoir aspergé la police avec un spray chimique, y compris le policier du Capitole Brian Sicknick, « attendaient » avant de lancer une attaque qui a aidé à briser la ligne défensive des forces de l’ordre, accélérant la violation meurtrière du Capitole, ont fait valoir les procureurs lors d’une détention mardi. audience.

Les procureurs ont affirmé que l’agression présumée impliquant Julian Khater, 32 ans, et George Tanios, 37 ans, avait temporairement aveuglé et décalé Sicknick, ainsi que deux autres agents.

Sicknick est décédé le lendemain de causes indépendantes.

Le procureur adjoint américain Gilead Light a qualifié les actions des suspects de « violence pré-méditée à bout portant ».

« Il n’y a pas eu de conduite plus grave pendant cette émeute », a soutenu Light, faisant référence à l’attaque présumée et aux autres agressions policières qui ont fait 140 blessés.

Le juge de district américain Thomas Hogan n’a pas immédiatement statué sur les demandes de mise en liberté provisoire des suspects, établissant une nouvelle série d’arguments pour le 6 mai.

Tanios et Khater risquent des décennies de prison s’ils sont reconnus coupables de 10 chefs d’accusation, y compris de complot en vue d’attaquer des agents. Aucun des deux suspects n’est accusé de la mort de Sicknick.

La semaine dernière, le médecin légiste de DC Francisco Diaz a attribué la mort de Sicknick à des causes naturelles, ayant subi des accidents vasculaires cérébraux. Diaz a découvert que Sicknick, 42 ​​ans, était décédé «d’infarctus du tronc cérébral et du cervelet dus à une thrombose aiguë de l’artère basilaire».

Diaz a publié une chronologie indiquant que Sicknick a été pulvérisé vers 14 h 20 le 6 janvier, s’est effondré vers 22 heures, puis est décédé dans un hôpital vers 21 h 30 le 7 janvier.

Sur les 140 policiers blessés lors de l’émeute, certains ont subi des blessures à la tête et au dos, des yeux coupés et des doigts coupés. Des vidéos et des photographies du siège ont montré des officiers battus, piétinés et d’autres écrasés dans les portes.

L’avocat de Khater, Joseph Tacopina, a soutenu que son client n’avait utilisé du gaz poivré qu’après avoir été aspergé d’irritants chimiques utilisés par la police, suggérant que Khater avait agi par «panique».

« M. Khater ne faisait pas partie des Proud Boys ou d’autres groupes extrémistes qui se sont préparés des mois à l’avance », a déclaré Tacopina, citant l’implication présumée de plusieurs groupes dont les membres ont été accusés d’avoir conspiré pour attaquer le Capitole.

« Il (Khater) était un gars », a déclaré l’avocat.

Alors que les procureurs ont affirmé que Tanios avait acheté un répulsif à ours et un spray au poivre hautement toxiques la veille de leur voyage à Washington, Light a déclaré que seule la bombe de spray au poivre avait été déployée pendant l’émeute.

Pourtant, le procureur a mis en doute la nécessité pour les suspects de disposer d’un quelconque équipement si leur objectif était de participer à une manifestation pacifique.

« Pourquoi achètent-ils un spray anti-ours pour aller à Washington? » Light argumenta. « Il n’y a pas d’ours à Washington »

Dans le cadre de la demande de libération, Tacopina a proposé un énorme paquet d’obligations de 15 millions de dollars, garanti par cinq propriétés appartenant aux membres de la famille de Khater.

