Le premier dimanche de la NFL a été un succès retentissant, à la fois pour les Bears de Chicago et pour moi-même. Non seulement les Bears ont livré le plus gros bouleversement de la journée, mais j’ai pu encaisser suffisamment de billets pour terminer avec un profit lors de la semaine 1.

Mais je suis tout à fait prêt à tester le destin en jouant un match de football décevant du lundi soir entre les Broncos de Denver et les Seahawks de Seattle. C’est le problème avec les paris NFL, car nous sommes toujours très tentés d’avoir de l’action sur les matchs aux heures de grande écoute.

J’ai l’intention de ne risquer qu’une demi-unité lors du retour de Russell Wilson ce soir. Wilson, qui a joué 10 ans pour les Seahawks et les a menés à des places consécutives au Super Bowl (une victoire), devrait faire ses débuts pour les Broncos. Et il se trouve que cela se passe à Seattle. Bravo, NFL.

Pourtant, mon action sera sur l’autre quart partant dans ce match. Je fais disparaître Geno Smith avec une paire de jeux sur le marché des accessoires. Ces deux paris ont été placés à Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Le premier pari est sur moins de 30,5 tentatives de dépassement pour Smith, qui est actuellement au prix de -121 chez Caesars Sportsbook. Le deuxième pari était sur moins de 18,5 réussites (-120) pour Smith dans le match de ce soir contre la défense de Denver.

Cela va sans dire, mais évidemment ces deux choix sont corrélés dans une certaine mesure. Mon évaluation générale de ce jeu est qu’il sera plus lent et à faible score, ce qui réduira la quantité de possession et les chances pour l’une ou l’autre équipe de devenir vraiment folle en attaque.

Plus important encore, je pense que Wilson a couvert de nombreux défauts des Seahawks au fil des ans. Cette saison pourrait révéler cela, en particulier du côté offensif. Nous savons que Pete Carroll veut diriger le ballon, et il ne semble pas qu’il demandera à Smith d’en faire trop contre les Broncos.

Smith a disputé quatre matchs (trois départs) l’an dernier pour les Seahawks lorsque Wilson a été écarté en raison d’une blessure. Les Seahawks sont allés 1-3 au cours de cette période, mais voici une ventilation de ce que Smith leur a offert au quart-arrière :

Adversaire Achèvements Tentatives Béliers dix 17 Steelers 23 32 Saintes 12 22 jaguars 20 24

Comme l’illustre le tableau, Smith aurait frappé deux fois le plus sur l’accessoire de complétion et le plus sur ses tentatives une seule fois au cours de cette séquence. Mais, encore une fois, je parie sur le fait que ce sera un match plus lent avec les Broncos s’adaptant à une nouvelle attaque et les Seahawks s’habituant à la vie sans Wilson.

Ce n’est pas une supposition terrible après que le total des points sous le total soit passé à 10-5 lors de la semaine 1, ce qui ressemblait essentiellement à une prolongation de la pré-saison pour les infractions. Avec les Broncos favorisés par 6,5 points et le total actuellement répertorié à seulement 44, le marché des accessoires est ce qui retient mon attention avant le coup d’envoi.