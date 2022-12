2 500 phoques morts retrouvés sur la côte russe de la mer Caspienne

Le ministère des Ressources naturelles du Daghestan, une région du sud-ouest de la Russie, a déclaré dimanche soir, heure locale, que les phoques avaient été trouvés à différents endroits le long de la côte du Daghestan, qui borde la partie nord-ouest de la mer Caspienne, la plus grande étendue d’eau intérieure du monde.

Le ministère avait précédemment déclaré que 700 phoques de la Caspienne avaient été trouvés, puis un décompte plus large portait le total à 1 700. Mais “malheureusement, le chiffre a considérablement augmenté et s’élève actuellement à 2 500”, a déclaré le ministère dans un communiqué. Publier sur Télégramme. Le ministère a déclaré que les autopsies effectuées sur certains des premiers centaines de phoques trouvés ont déterminé qu’ils étaient probablement morts de causes naturelles.