2 400 pilules trouvées dans une maison surpeuplée lors d’une saisie de drogue à Vernon

Du fentanyl, de la méthamphétamine, des pilules sur ordonnance et une douzaine de personnes ont été retrouvés dans une maison fouillée par la police.

L’unité de police ciblée de la GRC de Vernon North Okanagan a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du bloc 2800 de la 40e rue, le 30 novembre.

Le mandat était le résultat d’une enquête qui a commencé il y a plusieurs semaines à la suite d’observations policières et de plaintes du public concernant un grand nombre de personnes qui allaient et venaient de l’endroit.

Au moment où le mandat a été exécuté, la police a localisé 12 personnes à l’intérieur de la maison.

Quatre personnes ont été arrêtées pour diverses raisons, notamment un mandat d’arrêt non exécuté, le non-respect des conditions de libération et des infractions liées à la drogue.

Au cours de leur perquisition de la résidence, les agents ont trouvé une grande quantité de fentanyl, de méthamphétamine, de pilules sur ordonnance et d’accessoires de trafic de drogue.

“Nos enquêteurs constatent une augmentation spectaculaire du nombre de pilules sur ordonnance trouvées en possession de trafiquants de drogue, et la saisie de plus de 2 400 pilules, dans ce cas, est choquante et très préoccupante”, a déclaré le Sgt. David Evans.

Un homme de 31 ans et une femme de 32 ans ont été libérés en attendant une date d’audience future et tous deux risquent d’être accusés de trafic de drogue.

@VernonNews

newsroom@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

MédicamentsRCMPVernon