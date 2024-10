2 300 étudiants californiens explorent des carrières bien rémunérées dans le commerce et la construction lors de l’événement Cal Expo

Plus de 2 300 lycéens du nord de la Californie ont convergé mercredi à Cal Expo pour la journée des métiers du lycée, l’occasion de faire une exploration pratique des carrières dans le domaine de la construction où certains travailleurs expérimentés gagnent plus de 70 $ de l’heure.

Jaea Chatman, 17 ans, élève du lycée Natomas, a déclaré qu’elle était venue à l’événement parce qu’elle ne pensait pas que l’université serait sa « tasse de thé » et que sa mère l’avait encouragée à poursuivre une carrière dans la construction.

« Mon école avait un programme de construction, alors je suis entrée dans ce cours et j’aime vraiment ça », a déclaré Chatman, qui a identifié un outil qu’elle a utilisé lors d’un exercice de démonstration comme étant un moteur d’impact.

Les étudiants ont commencé mercredi en écoutant une vidéo sur la sécurité avant de pouvoir se diriger vers l’étage de démonstration et s’entraîner à utiliser l’équipement sur différents types de murs et de petites structures. Diverses entreprises de construction locales ont organisé des expositions pour parler de leur travail avec les étudiants.

Jordan Blair, directeur général de la Construction Industry Education Foundation, a déclaré que les métiers de la construction offrent aux jeunes une carrière dans laquelle ils peuvent gagner de l’argent tout en apprenant.

« Vous allez gagner un salaire proche de celui de l’université à mesure que vous progresserez vers des opportunités de carrière de niveau intermédiaire », a déclaré Blair, « mais vous n’aurez pas de prêts étudiants. »

Les tuyauteurs expérimentés, par exemple, pourraient facilement gagner six chiffres, a-t-il déclaré, et il existe également des opportunités de gagner davantage en matière de gestion. Alors que les gens pensent traditionnellement aux ouvriers du bâtiment construisant des structures à partir de zéro ou effectuant des rénovations, a déclaré Blair, il existe de nombreuses opportunités de travailler dans les systèmes de santé, les agences gouvernementales et même les entreprises Fortune 500 telles qu’Amazon.

Ces entités doivent toutes entretenir les environnements bâtis et parfois les remodeler, a-t-il expliqué, et elles font appel à un mélange d’entrepreneurs et de personnel interne pour effectuer ce travail.

Alexis Araujo, un étudiant de 11e année à l’Académie S. William Abel de Williams, apprend à encadrer une fenêtre le mercredi 9 octobre 2024 avec l’aide de l’ouvrier Carlos Gomez, à gauche, lors de la Journée des métiers du lycée à la Cal Expo de Sacramento.

Selon Build California, la demande est extrêmement élevée pour les ouvriers, les charpentiers et les électriciens, et élevée pour les maçons en ciment et les travailleurs expérimentés dans l’utilisation de machines lourdes, et les salaires varient de 37 $ et plus pour les ouvriers expérimentés à 70 $ et plus pour les électriciens de voyage. .

La Construction Industry Education Foundation, partenaire du Échange régional des constructeurs de Sacramentopropose également un camp d’entraînement d’été, un programme de mentorat et bourses d’études collégiales pour les lycéens. Ils proposent également des formations destinées aux managers et aux jeunes métiers du secteur de la construction.

Vous cherchez à explorer les programmes d’apprentissage? Vous pouvez le faire à Construire la Californieune organisation affiliée à Fondation pour l’éducation en construction AGC. Ils ont même une E-Cademy où vous pouvez plonger dans le monde des casques de sécurité avec des cours en ligne gratuits.

Les gens peuvent bien gagner leur vie et jouir d’une qualité de vie élevée, a déclaré Blair, et en raison des innovations technologiques, les emplois n’exigent plus tout à fait le même aspect physique qu’il y a 20 ou 30 ans.

« En Californie, où le climat est un peu plus chaud, vous avez tendance à commencer votre journée plus tôt et à la terminer plus tôt », a déclaré Blair. « Si vous avez des enfants, vous pourriez partir à 15 heures pour entraîner vos enfants au T-ball ou à la gymnastique. Il y a donc un aspect de qualité de vie à être à la maison et à quitter le travail au travail. »