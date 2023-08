2 000 Russes évacués de la région de Primorye en raison des inondations

Plus de 2 000 personnes ont été évacuées des zones inondées de la région de Primorye, dans l’Extrême-Orient russe, ont annoncé dimanche des responsables des urgences.

Les fortes averses qui ont inondé les villages de la région devaient doubler les précipitations mensuelles dans certaines régions au cours du week-end, selon les médias d’État russes.

« Plus de 2 000 personnes, dont 405 enfants, ont été évacuées à Primorye », a indiqué le ministère russe des Situations d’urgence sur Telegram.

LA RUSSIE CIBLE LA VILLE D’ODESA AVEC DES MISSILES ET DES DRONES ; L’UKRAINE DIT QU’ELLE LES A TOUS ABATTU

Plus de 4 300 bâtiments résidentiels ont été inondés et 28 colonies coupées par les eaux de crue, avec 16 des districts de la région touchés.

Vendredi, des responsables locaux ont déclaré que des averses avaient déjà provoqué des inondations dans sept districts et tué au moins trois personnes – une femme et deux enfants, âgés de 10 et 12 ans.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La pluie provenait des vestiges du typhon Khanun, qui avait auparavant frappé le Japon et la péninsule coréenne.