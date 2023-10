Les feux du réveil continuent de brûler vivement dans plusieurs endroits du pays.

À Jackson, dans le Mississippi, près de 1 400 personnes ont répondu à l’appel de l’évangéliste Rick Gage à donner leur vie à Jésus-Christ pour la première fois lors d’une croisade GO TELL AMERICA à laquelle ont participé des dizaines de milliers de personnes pendant quatre jours.

L’indice chrétien a rapporté que la dernière nuit de l’événement, à la mi-octobre, avait vu environ 10 000 personnes dans l’amphithéâtre extérieur de Brandon, à l’extérieur de la ville.

Gage, le chef des ministères GO TELL basés à Duluth, en Géorgie, a déclaré au média que plus de 2 000 personnes avaient pris des décisions pour le Christ pendant la croisade. Parmi eux, 1 354 ont pris la décision de sauver leur vie.

“Nous avons vu un geste incroyable de Dieu tout au long de cette campagne”, a déclaré Gage. “Quiconque dit que les événements d’évangélisation ne fonctionnent plus doit simplement en parler aux gens du centre du Mississippi.”

Dans les jours qui ont précédé l’événement, l’évangéliste a apporté le message de l’Évangile dans les prisons d’État, où de nombreux détenus ont également donné leur vie au Christ.

Gage a attribué le mérite aux églises de la région de Jackson pour le succès de leur action de sensibilisation, en disant L’indice chrétien des dizaines d’églises de plusieurs confessions ont travaillé ensemble pour promouvoir l’événement.

“Ils avaient également une équipe de prière qui baignait cette croisade dans la prière pendant des mois et des mois”, a-t-il déclaré. “Il y avait des gens dans une salle de prière privée pour prier tout au long de la croisade.”

Plus de 200 églises se sont associées au ministère de Gage, selon WLBT-TV.

C’était la deuxième grande croisade de Gage au cours des deux derniers mois. Connu sous le nom de « Billy Graham de la petite ville », l’ancien entraîneur de football de Texas Tech devenu évangéliste a conclu un événement de quatre jours à Baxley, en Géorgie, le 21 septembre.

Environ 10 000 personnes ont assisté à cette cérémonie et plus de 1 600 se sont engagées envers Christ, selon Presse baptiste.

Gage a dit WLBT-TV qu’il a commencé à apporter le message d’espoir et de renouveau de Dieu dans les villes d’Amérique en 1986.

“Notre objectif est de rassembler toutes les églises croyant en la Bible pour présenter l’Évangile de manière puissante”, a-t-il déclaré.

Les services de réveil sont prolongés jusqu’à dimanche à Gainesville, Géorgie

Pendant ce temps, à Gainesville, Géorgie, une série spéciale de services de réveil a été prolongée jusqu’à dimanche alors que des centaines de personnes se sont déplacées pour participer à un « mouvement de Dieu » qui a lieu à l’église Free Chapel.

Cette semaine m’a rappelé certains des puissants réveils que j’ai vécus quand j’étais enfant. C’est beau de voir nos enfants et petits-enfants dans la présence de Dieu adorer Jésus. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit sur tous les hommes. Vos fils et filles le feront… pic.twitter.com/hBuHzABwxf – Jentezen Franklin (@Jentezen) 26 octobre 2023

Comme Actualités CBN a rapporté, l’effusion inattendue a conduit des centaines de personnes à remplir l’autel de l’église en quête de pardon, de guérison et en consacrant à nouveau leur vie à Jésus-Christ.

Le pasteur Lindell Cooley est venu de Birmingham, en Alabama, pour assister à la réunion de mercredi soir et a déclaré à l’évangéliste Perry Stone, Jr. dans une vidéo sur Facebook qu’il y a souvent des caractéristiques dans les réunions qui débouchent sur un réveil.

“Je pense que l’attraction numéro un est la faim des gens et la volonté des dirigeants de laisser Dieu faire ce qu’il veut”, a-t-il expliqué. “Il n’y a pas beaucoup d’endroits où Dieu peut agir parce que l’agenda est si fort.”

Cooley était un chef de culte pour le réveil de Brownsville à Pensacola, en Floride, qui a duré près de cinq ans.

Il a ajouté : “Il y a des prières pour cela. Les gens ont faim. Les gens ont faim en ce moment. Ils ont besoin de quelque chose de Dieu comme jamais auparavant.”