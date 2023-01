1st ODI Live: Focus sur les gros canons alors que le Sri Lanka opte pour le bol contre l’Inde

IND vs SL, 1ère mise à jour des scores en direct ODI: Le capitaine sri-lankais Dasun Shanaka a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre l’Inde lors du premier ODI de la série de trois matchs au stade Barsapara de Guwahati. Le capitaine indien Rohit Sharma a confirmé le nom de son partenaire d’ouverture pour le premier ODI, choisissant Shubman Gill plutôt qu’Ishan Kishan, l’homme qui avait marqué une double tonne lors de son dernier match de 50 victoires. Gill, cependant, a un solide record d’ODI jusqu’à présent, 687 courses à une moyenne de 57,2 en 15 matchs jusqu’à présent. Des joueurs comme Rohit, Virat Kohli et KL Rahul reviennent dans l’équipe après s’être reposés pour les T20I. Il a également été annoncé que le stimulateur vedette Jasprit Bumrah manquera la série ODI, car il a encore besoin de temps pour terminer sa cure de désintoxication. Le bilan de Virat Kohli contre le Sri Lanka est exceptionnel, et on attendra beaucoup de lui tout au long de la série de trois matchs. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

IND XI : R Sharma (C), S Gill, V Kohli, KL Rahul, S Iyer, H Pandya, A Patel, Y Chahal, M Siraj, M Shami, U Malik

SL XI : K Mendis (wk), Nissanka, Fernando, de Silva, Asalanka, Shanaka (C), Hasaranga, Karunaratne, Wellalage, Rajitha, Madushanka

Voici les mises à jour des scores en direct du 1er match ODI entre l’Inde et le Sri Lanka directement depuis le stade Barsapara à Guwahati