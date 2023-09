1re journée d’école pour 6 joueurs de hockey ukrainiens à Québec

Six jeunes athlètes ukrainiens ont fièrement enfilé les chemises vertes de leur nouvelle école alors qu’ils faisaient leurs premiers pas dans la ville de Québec vendredi matin.

Maksym Shtepa, Artem Kovalenko, Mykyta Staskevych, Ehor Kosenko, Matvi Kulish et Ehor Pyshalko ont conquis le cœur des Canadiens lors du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec en février.

Ils ont décidé de faire de Québec leur résidence temporaire et se sont finalement inscrits à l’école secondaire St. Patrick pour faire partie de son programme de hockey. Récemment, les six adolescents ont reçu des visas temporaires spéciaux leur permettant d’étudier et de jouer au hockey à Québec jusqu’à ce qu’ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité.

Maksym était toujours sur la bonne voie après avoir rencontré son président et héros Volodymyr Zelenskyy sur la Colline du Parlement plus tôt cette semaine, ce qu’il a qualifié de « rêve ». Une photo de Maksym, Zelenskyy et du Premier ministre Justin Trudeau est accrochée dans l’une des salles de classe de l’école.

Maksym Shtepa, Ehor Pyshalko et Ehor Kosenko sortent de l’école secondaire St. Patrick, où ils feront partie de l’équipe de hockey. Leur premier match aura lieu samedi après-midi. (Joseph Ryan/CBC)

Maintenant, Maksym est ravi d’étudier, de jouer au hockey et de « commencer sa vie, comme les gars de notre équipe », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait reçu un accueil chaleureux de leur part.

« Je suis vraiment heureux que nous commencions l’école et que nous rencontrions beaucoup de monde », a-t-il déclaré. « C’est ce que nous voulions. »

« J’étais à [the Vidéotron Centre] la semaine dernière et les émotions que j’ai ressenties à nouveau en étant là, c’était cool », a-t-il déclaré.

Mais le voyage ici n’a pas été facile : les six Ukrainiens n’ont reçu l’autorisation d’étudier du ministère de l’Éducation qu’un mois après leur arrivée.

Sean Bérubé — le bénévole qui a aidé à organiser leur déménagement — affirme que le ministère a été très utile, mais que le processus a pris plus de temps que prévu car il a dû préparer beaucoup de paperasse et ensuite attendre son approbation.

Comme les garçons n’avaient pas encore l’autorisation d’étudier, ils ne pouvaient pas jouer au hockey avec l’équipe de l’école. Bérubé a donc loué du temps de glace à l’Université Laval pour que les garçons puissent s’entraîner.

La communauté scolaire « ravie »

Aujourd’hui, l’équipe de hockey de l’école secondaire St. Patrick est plus qu’heureuse d’accueillir ces athlètes talentueux — et leur premier match aura lieu samedi après-midi.

« L’équipe était ravie d’avoir des joueurs venant de l’extérieur », a déclaré Danick Powers, directeur du programme de hockey à St. Patrick’s.

«Ils ont un excellent contrôle de la rondelle, un bon maniement du bâton et ce sont de bons tireurs», a déclaré Powers. « C’est un style très européen basé sur les capacités individuelles. Nous allons essayer d’y ajouter un peu de prise de décision et de stratégies collectives. »

Les enfants se font déjà des amis et se complètent sur les réseaux sociaux, a déclaré Powers.

« L’école est ravie, la communauté est ravie, les professeurs sont heureux, tout le monde est en forme et nous avons très hâte de les rencontrer aujourd’hui », a déclaré le directeur de St-Patrick, Julien Duchamp.

« Je pense que ce sera une occasion spéciale de célébrer la diversité dans la communauté et au sein de l’école. »

Pour Olivier Hubert-Benoit, qui anime Mykyta, ce fut « une belle semaine ».

« C’est un grand jour pour eux de pouvoir commencer l’école comme tous les enfants devraient pouvoir le faire », a-t-il déclaré.