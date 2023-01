1ères photos depuis son mariage secret avec Louis Eisner – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Ashley Olsen a été aperçue pour la première fois depuis son mariage secret avec son partenaire de longue date, Louis Eisner. La créatrice et femme d’affaires de 36 ans a été photographiée à New York mercredi soir, le 18 janvier, avec sa sœur jumelle, Mary-Kate Olsen, et était intensément concentrée sur son appel téléphonique. Les photos ont été obtenues par le Courrier quotidien et visible ici.

Plus à propos Ashley Olson

On pense qu’Ashley a marché dans l’allée avec l’artiste, 33 ans, à la fin du mois dernier. La cérémonie secrète a eu lieu dans leur maison de Bel-Air, en Californie, le 28 décembre, par Page 6, et accueilli “quelques dizaines d’invités”. Une source a déclaré au point de vente que la fête “avait pris du retard avec environ 50 personnes au total”. L’ancienne enfant actrice est liée à Louis depuis 2017, mais on sait peu de choses sur leur relation amoureuse, et ils apparaissent rarement ensemble en public. Ils ont été vus pour la dernière fois en train de soutenir le père de Louis, l’avocat Eric Eisnerlors d’un gala pour son Jeunes boursiers Eisner en septembre 2022. Plus tôt dans l’année, ils ont mis le feu aux rumeurs de mariage quand Ashley a été vue portant une bande d’or sur son annulaire gauche dans Peut 2022.

Ashley et Mary-Kate sont toutes deux très privées de leur vie personnelle et sont passées en mode incognito complet après avoir cessé d’agir en 2011. Full house les stars ont parlé de leur désir d’intimité dans une rare interview avec identifiant en juin 2021 tout en célébrant le 15e anniversaire de leur ligne de mode, The Row. “Nous ne voulions pas être devant, nous ne voulions même pas nécessairement que les gens sachent que c’était nous”, a expliqué Ashley. “C’était vraiment une question de produit, au point où nous nous disions : qui pourrions-nous faire pour que nous n’ayons pas à le faire ?” Ils ont fait une dernière apparition publique ensemble lors de la Fashion Week de Paris 2022 pour soutenir le défilé The Row.

Bien qu’ils essaient de rester privés, les problèmes de mariage de Mary-Kate ont fait la une des journaux lorsque, en 2020, elle a demandé une ordonnance d’urgence après avoir signé une demande de divorce le 17 avril de son mari depuis près de cinq ans, Pierre-Olivier Sarkozy. Bien que l’ordonnance ait été refusée, le couple a réussi à se séparer et à régler son divorce en janvier 2021.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Mary-Kate a vécu un mariage similaire à celui de sa sœur : il aurait été intime, n’avait pas plus de 50 personnes et s’est déroulé chez elle. L’ancienne actrice et banquière française s’est mariée le 27 novembre 2015 après s’être fiancée en février 2014. Leur différence d’âge de 17 ans a fait la une des journaux à plusieurs reprises.

Lien connexe Lié: Louis Eisner : 5 choses à savoir sur le mari d’Ashley Olsen après son mariage surprise

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.