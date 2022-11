1ères photos de maman après avoir donné naissance à sa fille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : 4CRNS, WCP / BACKGRID

Ce sera une salle comble pour Thanksgiving pour Chanel côte ouest. Environ trois semaines après que Chanel, 34 ans, lui ait donné naissance et Dom Fénison‘s baby girl, le couple a été repéré pour la première fois avec bébé Brise Bowie. Les photographes ont photographié Chanel et Dom dans un garage mercredi (23 novembre), Bowie se reposant joyeusement dans son porte-bébé. Dom, qui tenait le porte-bébé dans sa main droite, a parlé avec Chanel alors qu’ils se tenaient à côté de la poussette près du coffre de la voiture.

Ces premières photos montrent Chanel resplendissante au cours de son premier mois de maternité. La personnalité de MTV portait un haut blanc avec un pantalon assorti et un pull noué autour de sa taille. Dom l’a également gardé décontracté, optant pour un ESSENTIEL pull gris chiné et jean bleu clair.

Chanel a annoncé la naissance de sa fille le 2 novembre. «Après de nombreuses heures de travail, j’ai fini par donner naissance à ma petite fille par césarienne. Quelques complications, et elle ne voulait pas sortir toute seule », a-t-elle posté sur son histoire Instagram. Appelant de loin le “jour le plus effrayant mais le plus gratifiant de ma vie”, Chanel a déclaré qu’elle “n’avait jamais ressenti un amour comme celui-ci auparavant” et que sa fille était “la meilleure chose qui me soit jamais arrivée”. Merci [Dom] de m’avoir offert le plus beau cadeau du monde et d’être déjà un père si incroyable.

Environ une semaine plus tard, Chanel a partagé le premier aperçu de son enfant tout en partageant le nom de sa fille. “Bonjour le monde!” a écrit Chanel sur le compte Instagram officiel pour Bowie Brise Fenison. “Bienvenue sur mon Instagram.”

Dom et Chanel ont rendu public leur relation au début de 2022, mais ils se connaissent depuis un certain temps. La Ridicule star a déclaré que la grossesse les avait rapprochés. “Nous étions déjà très proches et très amoureux”, a déclaré Chanel HollywoodLa Vie en juin 2022, “mais c’est la chose qui nous a vraiment rapprochés plus que tout. Nous avons beaucoup des mêmes valeurs, et nous sommes ravis d’élever un enfant avec toutes ces mêmes valeurs.

Cela dit, Chanel a révélé qu’elle n’était “pas une personne insistante” et qu’elle ne faisait pas pression sur Dom pour qu’elle mette une bague dessus. “Cette grossesse est définitivement arrivée un peu plus tôt dans notre relation que nous ne le pensions, mais c’était le destin et le moment parfait dans nos vies. Alors nous avons fait avec, et comme je l’ai dit, je ne suis pas une personne insistante. Je pense qu’il fera ce qui est juste dans son cœur.