1ères photos de bébé nouveau-né – Hollywood Life

Crédit d’image : Jen Lowery/MEGA

Chanel côte ouest a officiellement présenté le monde à sa fille le 8 novembre. La star de MTV a créé un compte Instagram pour son nouveau-né, révélant son nom et sa première photo. Le surnom du petit est Bowie Brise Fenison. Dans la première publication Instagram du bébé, elle porte un pantalon rose, une chemise blanche et un adorable chapeau rose. “Bonjour le monde!” l’image est sous-titrée. “Bienvenue sur mon Instagram.”

La bio Instagram de Bowie confirme qu’elle est née le 2 novembre 2022 à 10 h 22 en Californie. Chanel partage l’adorable petite avec le mannequin Dom Fénison. La femme de 34 ans a annoncé sur son histoire Instagram qu’elle avait accouché six jours avant ses débuts avec Bowie. Elle a partagé qu’elle devait avoir une césarienne d’urgence après des heures de travail.

“Quelques complications et elle ne voulait pas sortir toute seule”, a expliqué Chanel. “Jamais ressenti un amour comme celui-ci auparavant. Elle est la meilleure chose qui soit [happened] tome.” Chanel a également jailli sur Dom, le qualifiant de “père déjà incroyable” et le remerciant de lui avoir offert “le plus beau cadeau du monde”. Dans une interview avec Nous hebdomadaire, Chanel a admis que la césarienne d’urgence était le “jour le plus effrayant et le plus difficile” de sa vie, mais a déclaré qu’elle était “ravie” d’être maman. “Elle est en bonne santé et heureuse au possible”, a déclaré Chanel. “Elle est parfaite à tous égards pour moi et son père et nous sommes très reconnaissants de l’avoir dans nos vies.”

En juin dernier, Chanel s’est ouvert à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur ses projets d’avenir avec Dom. “La grossesse est définitivement arrivée un peu plus tôt dans notre relation que nous ne le pensions, mais c’était le destin et le moment parfait dans nos vies”, a-t-elle partagé. “Alors on a fait avec. Je ne suis pas quelqu’un d’insistant [about engagement]. Je pense qu’il fera ce qui est juste dans son cœur.

