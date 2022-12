1ère sortie de golf pour Biden pendant les vacances aux îles Vierges américaines

CHRISTIANSTED, Îles Vierges américaines (AP) – Après deux jours hors de vue lors de vacances dans les îles Vierges américaines, le président Joe Biden s’est aventuré vendredi pour une partie de golf.

Biden et son petit-fils Hunter, 16 ans, frappaient des balles sur le parcours de 18 trous du Buccaneer Beach and Golf Resort dans la ville de Christiansted à Sainte-Croix. Le parcours offre des vues spectaculaires sur les eaux bleues de la mer des Caraïbes et le littoral de l’île.

Le président portait un polo blanc, une casquette bleue et un short de couleur foncée par temps de 80 degrés.

Après avoir marqué Noël à la Maison Blanche, Biden est arrivé à Sainte-Croix mardi soir pour passer du temps en famille entre les vacances et célébrer une nouvelle année.

Outre son petit-fils, Biden était accompagné pendant ses vacances par sa femme, Jill; sa fille Ashley et son mari, Howard Krein; et sa petite-fille Natalie, qui est la sœur de Hunter.

Le président devait retourner à la Maison Blanche le 2 janvier.

Darlene Superville, Associated Press