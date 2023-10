1ère semaine d’entraînement difficile pour l’entraîneur par intérim de la WVU, Eilert | Actualités, Sports, Emplois

MORGANTOWN – La dernière chose que Josh Eilert voulait – ou avait besoin – était un problème de personnel au cours de la première semaine d’entraînement de son équipe de basket-ball de Virginie-Occidentale.

« Tout mon été a été un véritable défi » a-t-il admis mardi lors d’une séance de presse prévue.

Comme quoi d’autre pourrait mal tourner. Le feuilleton qui a fini par faire renvoyer Bob Huggins de son poste d’entraîneur-chef et propulser Eilert, sans même avoir jamais entraîné un match, dans le rôle d’entraîneur par intérim était déjà assez difficile.

Mais ensuite, à la suite du changement d’entraîneur-chef, les joueurs ont commencé à faire défection et à partir ailleurs, laissant Eilert non seulement recruter ses joueurs actuels, mais aussi partir en recruter d’autres, un voyage qui a permis de construire une liste presque à moitié internationale dans sa composition. .

Il devait maintenant se présenter non seulement lui-même et son système à l’équipe, mais aussi un coéquipier à un autre.

Défi? Ils ont continué à grandir. La NCAA a retenu la demande de dérogation pour RaeQuan Battle, que lui et ses coéquipiers appellent « un joueur spécial » et qui pourrait bien avoir été la clé de la saison.

Puis cette semaine encore, Eilert a licencié Jose Perez, dont la carrière n’a été qu’une controverse après l’autre – pas de sa faute – car il a passé toute l’année dernière assis lorsque la NCAA a refusé de lui accorder la même dispense de transfert que Battle essaie de atterrir.

Considéré comme une bonne personne, un bon joueur, Perez a passé l’année dernière à suivre les règles et à obtenir un diplôme… mais quelque chose s’est mal passé au début de cette année, Perez indiquant qu’il s’agissait – entre autres – d’un problème de fréquentation d’une salle d’étude et il a été renvoyé de l’équipe.

Perez a catégorisé son traitement comme le sien « être jeté à la rue comme un animal mort. »

Eilert n’avait pas grand-chose à dire sur la situation en raison des règles de secret des étudiants, mais cela semble être une réaction excessive de sa part, même si de nombreux faits restent inconnus.

En fait, mardi, Eilert a fait l’éloge de Perez plutôt que de le critiquer.

«Je suis fier de José. Il est venu ici et a terminé ses études de premier cycle en Virginie occidentale. C’est certainement une priorité pour un étudiant-athlète. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça. » il a dit.

Mais s’il s’agissait en partie d’une salle d’étude manquante, cela soulève une question rhétorique, à savoir : « Pourquoi un étudiant de 25 ans qui a déjà obtenu un diplôme et qui n’a pas posé de problèmes et qui a en fait aidé à recruter des joueurs pour l’école, selon sa déclaration sur les réseaux sociaux, doit-il fréquenter une salle d’études ? »

Et, bien sûr, cela n’aurait-il pas pu être contourné ?

La réaction d’Eilert lorsque cela a été suggéré était intéressante dans la mesure où il a en quelque sorte souligné la position étrange dans laquelle il se trouve en tant que successeur de Huggins.

« Je ne vais pas aborder cela, mais lors de la première réunion d’équipe, j’ai parlé des non-négociables. Il y a beaucoup de choses non négociables et je ne vais pas compromettre le programme et la culture du programme, c’est donc là que je vais en rester là et nous allons de l’avant », il a dit.

« Nous avons un groupe de bons gars, tous les autres membres de la liste ont fait les choses de la bonne manière. Nous allons récompenser ces gars-là et aller de l’avant.

Il a ensuite réitéré comment il considérait son rôle dans la reconstruction de cette équipe.

« Je suis en charge de ce programme de basket-ball et je dirige ce programme de basket-ball, alors j’ai dit à tous nos gars que j’allais faire ce qui était dans le meilleur intérêt de tout le monde dans le programme… que ce soit moi-même, les entraîneurs adjoints, tous ces les joueurs qui me regardent pour mon leadership. Je vais prendre les bonnes décisions dans l’intérêt de tout le monde.

Pourtant, il envisageait une situation dans laquelle la décision n’impactait pas seulement Perez, mais toute l’équipe.

«Je pense que cela va responsabiliser beaucoup de gars» dit Eilert. « Il y a probablement beaucoup de gars sur la liste qui avaient l’impression d’être en retrait, pour ainsi dire. Maintenant, ils voient qu’ils ont une opportunité et ces gars-là ont tout fait de la bonne manière. Je pense que cela leur a donné les moyens d’agir et leur a donné la confiance nécessaire pour aller de l’avant et contribuer à ce programme.

Eilert pense également que les médias et les fans pourraient donner plus de sens à l’importance de Perez pour l’équipe qu’il ne le mérite réellement.

« Jose est resté ici 10 mois et n’a jamais joué » il a dit. « Nous agissons comme si nous devions combler un vide que nous n’avons jamais eu. Bien sûr, il était sur la liste et nous avions bien l’intention de le voir jouer et faire partie de ce programme, mais tout le monde était dans le même bateau.

«On a beaucoup parlé du fait qu’il était titulaire et de ceci et de l’autre, mais il n’y a rien à ce point que j’ai dit ou qui que ce soit qui ait promis qu’il serait à ce niveau. Nous avions beaucoup de gars en compétition.

« Je ne vais pas venir ici le premier jour et classer quelqu’un dans une position qu’il n’a pas encore méritée. »

À ce stade de la reconstruction, la culture de l’équipe est encore en train d’être établie, et Eilert considère cela comme un élément crucial de ce qu’il essaie de créer.

« La chimie et la culture sont avant tout » il a dit. « J’ai vu de très bonnes équipes, des équipes talentueuses, et on se demande comment diable elles perdent. Ils perdent principalement à cause de problèmes chimiques et culturels.

« Ensuite, vous regardez l’envers de la situation et voyez des équipes qui n’ont pas ce talent, mais qui battent les gens en raison de leur alchimie et de leur culture ; parce que tout le monde a adhéré au programme ; tout le monde a adhéré au personnel ; il n’y a pas de dispute, nous avons tous adhéré à cela et nous allons nous en sortir car nous ramenons tous dans la même direction.

« Lorsque vous élaborez un programme, c’est là que vous essayez d’arriver dès le premier jour. Vous devez bâtir cette confiance, bâtir cette culture au sein de l’organisation. Vous devez déterminer qui sont les gars pour diriger l’équipe et les mettre en place, entrer au travail avec une bonne attitude.

«C’est là que nous en sommes actuellement. Je suis enthousiasmé par la culture. Je suis enthousiasmé par la chimie.







