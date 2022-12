1ère photo après la peine de prison – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Eric Gay/AP/Shutterstock

Britney Griner est de retour aux États-Unis sain et sauf après avoir été détenu en Russie pendant 10 mois. La joueuse de la WNBA, 32 ans, a été vue pour la première fois après l’atterrissage de son avion à San Antonio, au Texas, le vendredi 9 décembre. Elle a été photographiée en train de descendre d’un avion aux premières heures du 9 décembre. Communications du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche Le coordinateur a déclaré que Brittney était de « très bonne humeur » lorsqu’elle est arrivée à la maison.

L’emprisonnement de Brittney en Russie avait suscité des protestations, de nombreux Américains appelant à sa libération, ainsi que des responsables s’exprimant en son nom. Maintenant, elle est enfin rentrée chez elle pour être avec sa femme Cherelle, 29 ans, qui l’a accueillie aux côtés de ses parents au Texas.

Brittney a reçu des soins médicaux au Texas à son retour, selon Personnes. Commissaire de la WNBA Cathy Englebert a révélé qu’elle y rencontrerait également Cherelle et ses parents. Le commissaire a également publié une déclaration montrant que la ligue était fière d’avoir le joueur de retour aux États-Unis. “La WNBA est reconnaissante au-delà de toute mesure envers l’administration Biden, l’envoyé spécial du président pour les affaires d’otages et tous ceux qui ont joué un rôle dans le retour de BG aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

La libération de Brittney a été annoncée jeudi par le président Joe Biden. Il a été rapporté qu’elle avait été libérée en échange d’un marchand d’armes russe Victor Bout, qui avait été arrêté en 2008 pour complot en vue de tuer des Américains. Le président a parlé de la quantité de travail nécessaire pour obtenir sa libération après son arrestation lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. “Ces derniers mois ont été un enfer pour Brittney”, a-t-il déclaré. “Je suis content de pouvoir dire que Brittney est de bonne humeur. Elle est soulagée de rentrer enfin chez elle, et le fait demeure qu’elle a perdu des mois de sa vie, a subi un traumatisme inutile. Elle mérite de l’espace, de l’intimité et du temps avec ses proches pour se remettre et guérir de sa détention à tort.

Cherelle a également exprimé sa gratitude au président pour tout le travail qu’il a fait pour l’aider à rentrer chez elle. “Je suis juste ici submergée d’émotions, mais l’émotion la plus importante que j’ai en ce moment est juste une sincère gratitude envers le président Biden et toute son administration”, a-t-elle déclaré.

Pendant l’emprisonnement et le procès de Brittney, un certain nombre de stars et sa femme se sont exprimées pour demander sa libération. Des célébrités comme James Lebron lui a montré son soutien. « Pendant plus de 100 jours, BG a été confrontée à des conditions inhumaines dans une prison russe et s’est vu refuser toute communication avec sa famille et ses proches. En tant qu’olympien décoré et membre d’une communauté sportive mondiale d’élite, la détention de BG doit être résolue par respect pour le caractère sacré de tous les sports et pour tous les Américains voyageant à l’étranger », a déclaré la star de la NBA au nom de sa société Uninterrupted.

Alors que la libération de Brittney était certainement excitante, Biden a également admis que l’administration n’était pas en mesure de négocier la libération de Paul Whelan, qui est également détenu en Russie après avoir été accusé d’espionnage. Le président et Cherelle ont expliqué qu’ils allaient continuer à travailler sans relâche pour libérer Paul.

Brittney a été arrêtée pour possession de cartouches de vapotage de marijuana en mars, peu de temps après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Elle a été jugée et reconnue coupable en août. Malgré les appels de son avocat, elle a été condamnée à neuf ans dans une colonie pénitentiaire russe, où elle avait été transférée à la colonie pénitentiaire en novembre avant que sa libération ne soit finalisée. Pendant son emprisonnement, Cherelle a déclaré qu’elle avait eu des contacts limités avec elle, révélant qu’elle ne lui avait parlé que trois fois depuis son arrestation lors d’une comparution en novembre sur La vue.

