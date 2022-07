1ère Ligue indienne d’escrime Khelo Inde ; Total de Rs 1,54 Cr sanctionné pour 3 phases

La 1ère Ligue féminine d’escrime Khelo India devrait débuter le 25 juillet au Talkatora Indoor Stadium de New Delhi. Organisée en trois phases, la première compétition nationale d’escrime féminine du genre se déroulera jusqu’au 29 juillet.

Plus de 300 femmes de 20 États se sont inscrites pour participer à l’événement dans les catégories Cadet (U-17), Junior (U-20) et Senior (13 ans et plus). Bhavani Devi, athlète olympique de Tokyo et athlète du programme de podium olympique cible (TOPS), participera à la ligue dans l’épreuve de sabre de la catégorie senior. Elle représente l’État du Tamil Nadu. En outre, les autres athlètes TOPS participant à la ligue incluent Shreya Gupta (J&K) – Sabre, Vedika Khusi (Chattisgarh) – Sabre, Taniksha Khatri (Haryana) – Epee et Sheetal Dalal (Haryana) – Epee.

Les participants représentent également les centres d’excellence nationaux (NCOE) des ISC d’Imphal, Aurangabad, Guwahati et Patiala. La Ligue d’escrime féminine de Khelo India est un tournoi de classement ouvert au niveau national pour les femmes et les escrimeuses enregistrées sur le portail de l’Association d’escrime indienne (FAI) et nommées par leurs associations d’État respectives y participent également.

Il se déroulera en trois phases. Alors que les phases 1 et 2 sont prévues à New Delhi, la phase finale aura lieu à Patiala. Un total de Rs 1,54 Crore a été sanctionné par la Sports Authority of India pour la conduite de la ligue au cours des trois phases. Le prix en argent pour chaque phase a été affecté à Rs 17,10 Lakh.

La phase de ligue sera suivie d’une élimination directe entre les joueurs les mieux classés de la phase de ligue selon les normes de la Fédération Internationale d’Escrime. De plus, aux côtés de la Khelo India Fencing Women’s League, le stade Talkatora organisera un tournoi de classement FAI pour hommes aux dates susmentionnées.

La Khelo India Fencing Women’s League est une autre initiative de la composante Sports for Women de Khelo India, qui prend les mesures les plus nécessaires pour favoriser une plus grande participation des femmes à un large éventail de compétitions sportives. Le soutien s’étend non seulement à l’octroi de subventions, mais également à l’aide à la bonne organisation et à la bonne exécution des événements. Les compétitions passées incluent le tournoi de tir à l’arc féminin de classement national de Khelo India, le tournoi d’haltérophilie féminine de classement national de Khelo India, le tournoi national de lutte féminine de Khelo India, la Ligue de hockey féminin de Khelo India (moins de 21 ans) ainsi que les U-17 Khelo India Girls. Ligue de football.

