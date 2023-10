1ère fois en 48 ans ! L’Angleterre atteint un record douteux avec la défaite en Afghanistan

L’Angleterre a atteint le record indésirable de défaite face aux 11 nations testeuses lors de la Coupe du monde de cricket après avoir été stupéfaite par l’Afghanistan dimanche. L’Angleterre est la première équipe à réaliser cet exploit puisqu’elle a été complètement dominée par l’Afghanistan lors de la rencontre de la Coupe du monde de cricket 2023 à New Delhi. Lors des deux premières éditions du tournoi, l’Angleterre a perdu contre l’Australie en 1975 puis contre les Antilles en finale en 1979. En 1983 et 1987, ils ont subi des pertes respectivement aux mains de l’Inde et du Pakistan. En 1983, ils furent également battus par la Nouvelle-Zélande, dans un résultat choc.

En 1992, ils ont subi leur première défaite contre le Zimbabwe et en 1996, ils ont été battus par les futurs champions du Si Lanka ainsi que par l’Afrique du Sud. Le Bangladesh a battu l’Angleterre de manière très surprise en 2011 et dans le même tournoi, l’Irlande a réalisé l’une des meilleures courses-poursuites de l’histoire de la Coupe du monde.

Avec la défaite en Afghanistan, les champions en titre ont désormais perdu contre toutes les nations participant aux tests.

L’Afghanistan a provoqué l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la Coupe du monde de cricket en surclassant les champions en titre de l’Angleterre par 69 points dimanche à New Delhi.

Le triomphe épique des Afghans contre le grand favori, l’un des poids lourds traditionnels du jeu, reflète l’esprit et le courage de cette tribu aguerrie d’un pays ravagé par des années de guerre et de conflits internes.

Rahmanullah Gurbaz a donné une impulsion précoce tandis qu’Ikram Alikhil a fourni la touche finale pour guider l’Afghanistan vers un score compétitif de 284 après avoir été mis au bâton.

Les quilleurs afghans ont ensuite prospéré sous les lumières, déployant un effort collectif pour regrouper l’Angleterre pour 215 points en 40,3 overs et enregistrer seulement leur deuxième victoire en Coupe du monde, huit ans depuis leur dernière contre l’Écosse en Australie.

Bien qu’il s’agisse de la première victoire de l’Afghanistan dans le tournoi en cours après deux défaites, l’Angleterre s’est effondrée sur sa deuxième défaite en trois matches.

Rashid Khan (3/37) et Mujeeb Ur Rahman (3/51) étaient les choix des quilleurs afghans.

Harry Brook (66 sur 61) était la seule lumière brillante dans ce qui était une lamentable démonstration au bâton de l’Angleterre.

(Avec entrées PTI)