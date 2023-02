1er tir de missile sur un objet aérien au-dessus du lac Huron raté

BRUXELLES (AP) – Le président des chefs d’état-major interarmées a déclaré mardi que le premier missile américain tiré sur un objet aérien non identifié au-dessus du lac Huron avait raté la cible et “atterri sans danger” dans l’eau, mais que le second avait réussi à l’atteindre.

La reconnaissance par le général Mark Milley de la frappe errante vient au milieu des questions quant à savoir si l’abattage d’objets aériens qui, selon les responsables militaires, ne constituaient pas une menace crée un risque inutile.

Milley a déclaré que l’armée avait fait de “grands efforts” pour s’assurer que les frappes sur le sol américain ne mettaient pas les civils en danger, notamment en identifiant la taille probable du champ de débris et la portée effective maximale des missiles utilisés. Il a également déclaré que dans chaque cas, le Pentagone s’efforçait de s’assurer que l’espace aérien était dégagé et d’évaluer le champ de débris potentiel avant de se lancer dans une telle frappe.

“Nous sommes très très prudents pour nous assurer que ces tirs sont en fait sûrs”, a déclaré Milley, pour “nous assurer de minimiser les dommages collatéraux”.

L’objet abattu dimanche était le troisième en autant de jours à être abattu depuis le ciel. La Maison Blanche a déclaré que les objets différaient en taille et en maniabilité d’un ballon de surveillance chinois que des avions de combat américains ont abattu plus tôt ce mois-ci, mais que leur altitude était suffisamment basse pour présenter un risque pour l’espace aérien civil.

Milley était à Bruxelles avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour rencontrer des membres du groupe de contact de la défense ukrainienne sur les armes supplémentaires et les besoins défensifs de Kiev avant l’offensive russe prévue au printemps.

Fox News a été le premier à signaler la frappe de missile manquée.

Tara Copp, l’Associated Press