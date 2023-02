1er test, jour 3 en direct : Virat Kohli laisse tomber David Warner au premier glissement

Inde vs Australie, 1er jour de test 3, mises à jour en direct :L’Australie est à un point après que Ravichandran Ashwin ait remporté le guichet d’Usman Khawaja au début de la deuxième manche du match des invités. Plus tôt, les 120 de Rohit Sharma et les 84 d’Axar Patel ont conduit l’Inde à 400, aidant l’équipe à prendre une avance de 223 points en première manche. Todd Murphy a remporté sept guichets mais manquait d’un soutien tout aussi bon de la part des autres quilleurs australiens. Le skipper en visite Pat Cummins avait choisi de frapper en premier dans le match. L’Inde avait éliminé l’Australie pour 177, grâce au transport à cinq guichets de Ravindra Jadeja.(CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Voici les mises à jour des scores en direct du jour 3 du 1er match test entre l’Inde et l’Australie directement depuis le stade Vidarbha Cricket Association à Nagpur