1er test, jour 2 en direct: Rohit, Ashwin Solid As Ind Près de 100 points contre Aus

Inde vs Australie, 1ère journée de test 2 mises à jour en direct :Rohit Sharma et Ravichandran Ashwin ont repris avec une approche prudente vendredi. L’Australie, quant à elle, attend avec impatience une percée lors de la première session. L’Inde contrôle le premier test contre Pat Cummins, après une excellente journée d’ouverture. Rohit Sharma avait l’air en bon contact alors qu’il frappait un demi-siècle confiant. Plus tôt, Ravindra Jadeja a fait l’essentiel du bowling, remportant son 11e cinq pour (5 pour 47) en 22 overs qui a aidé l’Inde à éliminer l’Australie pour un dérisoire 177 après que les visiteurs aient décidé de prendre le premier coup dans l’ouverture de la série. Ravichandran Ashwin a obtenu 3 pour 42 et a ainsi complété 450 guichets en test de cricket. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Voici les mises à jour des scores en direct du jour 2 du 1er match test entre l’Inde et l’Australie directement depuis le stade Vidarbha Cricket Association à Nagpur